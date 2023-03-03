Ed Sheeran孕妻患腫瘤好友驟逝陷抑鬱　新專輯記錄最陰沉心路歷程

現年32歲的英國創作歌手Ed Sheeran於2011年憑歌曲《The A Team》提名格林美最佳歌曲，專輯《+》更在英國奪得8白金銷售認證，其後更陸續推出《X》《÷》及《=》。繼11月暫時離開社交平台後，Ed Sheeran宣布即將於5月5日推出新專輯《-》。

新專輯《-》即將於5月5日推出。

Ed Sheeran在Instagram上載了手稿，並透露太太Cherry Seaborn去年再度懷孕，可惜孕妻卻患上腫瘤，必須等到孩子出世後才能開始進行治療。在這段艱難的時候，好友突然離世，在雙重打擊後一度陷入抑鬱。

Ed Sheeran透露創作新專輯《-》的心路歷程。（IG圖片）

Ed Sheeran在帖文中透露創作新專輯《-》的心路歷程，並指自己為了創作一張完美專輯而在10年間寫了百多首歌曲：「然而，在2022年初，一系列事件改變了我的生活，我的心理健康和我對音樂和藝術的看法。在短短一周的時間，我用最深沉、最黑暗的想法取代了10年以來的創作成果。」

Ed Sheeran透露新專輯《-》是通往靈魂的門。（IG圖片）

Ed直言突如其來的噩耗讓自己陷恐懼、抑鬱和焦慮之中，猶如溺水一般的感受不斷來襲：「感覺自己在深淵中墜落，頭頂下沉，看著上方，但卻無法呼吸。」他直言作為一名藝人，覺得自己無法將不能準確地代表我所處位置以及我在這個階段生活需要如何表達自己的作品放到這個世界上：「而這張專輯就是打開了通往我靈魂的門，第一次，我不是在嘗試製作一張人們會喜歡的專輯，我只是在發布一些誠實和真實的東西，以反映我在成年生活中的狀態。」