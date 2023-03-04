Clockenflap冧吊臂擊傷觀眾　COLLAR X RubberBand演出未受影響

COLLAR和RubberBand今日（4/3）現身CLOCKENFLAP音樂節，兩隊組合首度同台演出。有報道指於傍晚時分，場地的吊臂突然發生故障，擊傷在場觀眾，至少有兩名人士受傷流血，事後涉事吊臂移至舞台一面。是次意外未有影響COLLAR與RubberBand的演出，並準時於晚上6時45分開騷，吸引過千名樂迷前來欣賞。

有指現場冧吊臂擊傷至少兩名觀眾。（葉志明攝）

率先登場的是COLLAR，她們一連跳唱出《Call My Name!》以及《OFF/ON》炒熱全場氣氛，台下觀眾High爆跟着音樂擺動身體。作為首個戶外騷，COLLAR表示：「準備咗好多驚喜畀大家」，Marf和Winka隨即宣布將推出Solo歌，並分別於台上唱出新作，樂迷得知消息後非常驚喜拍爛手掌。

COLLAR和RubberBand演出未受影響準時開騷。（葉志明攝）

落力跳唱。（葉志明攝）

接着便到RubberBand出場，主音6號先高呼：「我哋喺嚟自香港嘅RubberBand，除罩相見就係呢個moment」，現場氣氛再次推至頂點。他們帶來新歌《戀人日常（的直線抽擊）》和《逆流之歌》，全場大合唱之餘，觀眾亦高舉雙手隨着節拍搖動。唱畢後，6號興奮說：「最期待畫面出現！」

COLLAR再次上台與RubberBand合唱出《The Bright Side》，每當輪到So Ching唱時，台下觀眾都會報以更熱烈的歡呼聲以示支持。6號希望歌曲可以為大家帶來力量：「低潮嘅時候為大家打打氣」，45分鐘的演出以《終於好天氣》以及與觀眾大合照作結。

So Ching每次出場，掌聲特別響。（葉志明攝）

Marf和Winka將會出solo歌。（葉志明攝）

6號與COLLAR首次合照。（葉志明攝）