徐繼宗對樂壇未《心淡》　讚新力軍人才輩出

著名音樂人徐繼宗（阿宗），曾參與鄧小巧和藍奕邦的演唱會，及為陳奕迅演唱會擔任27場和音歌手。阿宗4年前移民加拿大溫哥華，最近應港台節目《香江暖流》「Music Five」主持鄧添樂及鄭瑞芬邀請，回港擔任嘉賓，分享近況和音樂人的工作點滴。

徐繼宗接受港台主持鄧添樂、鄭瑞芬訪問。

談到在加拿大的生活，阿宗自稱全職「湊仔公」，因音樂人時間較彈性，假如太太上班，他便負責做家務和照顧子女，空餘時間便寫歌和做音樂；對比身處香港，阿宗說，在加拿大能較專注做音樂，可以在地牢閉關12小時不斷創作，可以一個月寫四首歌。除了作曲外，音樂人另一個主要收入來源是做演唱會，阿宗坦言過去幾年疫情影響收入，曾在加拿大駕電單車送餐幫補生計，但當中的經驗增加了創作靈感。

徐繼宗為陳奕迅演唱會擔任27場和音歌手。

歷年來，阿宗的代表作多不勝數，當中包括由黃偉文作詞、徐繼宗作曲、唐奕聰編曲，容祖兒主唱的《心淡》。阿宗於節目中唱出《心淡》，他憶述當時大碟主打歌是《習慣失戀》和《我的驕傲》，《心淡》是由K房開始得到傳唱。阿宗續指每首歌都有其性格和生命，曾很執著為何嘔心瀝血創作的作品卻未獲重視，現在視音樂除是心靈導師，無論喜怒哀樂，都能為你調息心情。

容祖兒主唱的《心淡》由徐繼宗所作。

阿宗坦言曾對樂壇心淡，因香港人不聽廣東歌，只聽國語歌和韓文歌，但近年樂壇人才輩出，很多年輕音樂人都充滿才華和個人風格，他漸漸發現唱片公司影響力慢慢降低，更讚賞不少獨立歌手如許東晴（Claudia Koh）等，都能曲詞編監一手包辦。在快問快答環節，阿宗說第一首作品是兒歌《郵差叔叔》；難寫的一首歌是謝安琪的《其實寂寞》，喜歡的作品是《緋荔榭·少年》。