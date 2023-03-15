相隔6年李克勤再踏紅館開騷　太太盧淑儀備戰衣︰入面真空走光呀

李克勤相隔6年再踏紅館開個唱，3月15日宣布5月13-16日，舉行「弦續李克勤‧港樂演唱會」，演唱會將於22/3優先訂票，29/3公開發售。是次拍攝非常大陣仗，皆因李克勤希望與港樂近六十人大樂隊一起拍攝留念，所以大會特地移師到演奏廳進行，由早影到傍晚。廿年前克勤曾經與香港管弦樂團合作過紅館的演唱會，廿年後大家再次相逢，感情經過歲月，亦增加了厚度，所以海報計設上亦沿著濃濃友情出發，用兒時 玩具帶出由細玩到大的溫馨及歡樂。單是海報上見到平日總是西裝骨骨、正襟危坐的管弦樂團，個個像小朋友一樣拿著玩具，與克勤你打我鬧的神態，都已經感受到這是一個繽紛歡樂的演唱會。

李克勤宣布5月重返紅館開個唱。

克勤笑著說：「影海報當然心情係極度興奮，好大陣仗呀今次，人多勢眾，覺得好熱鬧，好開心，回想返對上一次合作，已經係20年前。當年我只係7,8歲啦，哈哈哈..... 個種感覺係，你識個朋友二十年，再一次合作，大家無論係感情、功力上都有升華。今次張海報主要係想表達呢個騷，主要係要話俾大家知，音樂可以有好嚴肅一面，亦可以好輕鬆快樂， 個騷好認真做亦可以好好玩。」是次挑選西裝拍照，克勤謂都是由老婆負責揀衫：「我拆開個衫袋，以為自己帶少左襯衫，點知打俾老婆，佢話：你識咩，總之入面真空啦，乜都唔駛著，係咁先靚。老婆話乜就乜啦…覺得入面涼浸浸咁。影個陣有工作人員竟然提我，李生你走光呀！哈哈....麻甩佬都有人提走光，我覺得好好笑。」

李克勤廿年前曾經與香港管弦樂團合作過紅館的演唱會，廿年後大家再次相逢，相當興奮。

克勤又謂，疫情之後，相信每一個對音樂有憧憬的歌手，都等到頸長，好恨再一次紅館做騷：「今次個騷，我希望歌迷觀眾可以多些參予，所以其實已經係社交媒體上面，叫歌迷留言俾我，想聽咩歌，大家同我一齊揀，我地會以最勁管弦樂團合音樂，重新編排，最正視覺效果，帶比大家震憾的音樂盛宴，「我發覺我好多經典歌，同管弦樂真係係夢幻聯動，經過管樂演奏，首歌氣質會變得非凡，並且震憾。我地已經開始籌備緊好多新元素係個騷入面，呢輪日日開會，為個騷拍攝影片咁，都好忙下，自己操練就都係咁上下，我不嬲都大量運動，唔係打波就踢波，所以都唔駛點狂操。」問到演唱會會否有特別嘉賓，克勤就笑道：「有。其中一晚重會有一個來頭好猛嘉賓添，就睇下大家買飛買唔買得中啦。」