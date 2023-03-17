張學友新歌《又十年》MV劉偉強執導　認識30年老友見面更懂珍惜

張學友最新國語單曲《又十年》走心的歌詞獲得廣大樂迷迴響，一字一句真實而強烈的敘述引人共鳴。張學友對「又十年」歌詞意境亦是感觸良多，唱著唱著就會想起從前，當想要找適合的人選去拍攝這歌曲的MV時，第一個出現在學友腦海裏的，就是認識超過30年的老朋友～劉偉強導演張學友坦言並沒有哪一個十年比另外一個十年更重要，在討論MV腳本時，由於劉導和學友都同意在每個人心裏的「又十年」都有著不盡相同的回憶和故事，該拍一個怎樣的「又十年」呢？監製導演劉偉強找來年輕導演王昱做一次腦力擊盪，王昱提議以較抽象的意識去呈現不一樣的「又十年」，保留住聽歌者自己內心裡的故事畫面。

MV開頭學友一人坐在單人椅，望著對面空無一人的座位唱歌，彷彿是自己在跟自己對話。看似生活平淡無味時，卻不經意走進一個彼此有關卻又完全相反的二元對立的世界，從大自然的變化到現實生活的高樓林立，時光的流逝，萬物大地不停地輪轉循環。而以鏡像一變二、二變四延展到萬花筒的萬千影像來表達人生的成長歷程，不論是過去、現在或未來，每一段時空的轉變都會互相影響、互相重疊。劉導請到吳樾老師透過他蒼勁有力的書法漫筆，在畫面上把蘊藏在文字裡的人生歷練表達得淋漓盡致。

拍攝現場張學友與劉偉強這兩位老朋友一見面，幽默風趣的對話立刻讓現場輕鬆起來，拍攝過程非常順利。人生在不同的時期，都會出現林林總總的相知和相遇，一路走來跌跌碰碰荊棘滿途，隨著時間的流逝，當一切都變得淡然時，更清楚明白真情重義的老朋友是人生中不可或缺的珍寶。