倫敦開騷500港迷飛英撐場　張敬軒關心移英港人現況：掛住你哋

張敬軒一連三場的英國《The PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，於倫敦逾百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall展開。軒仔首次於倫敦開個唱，更成為首位華人歌手在RAH連開三場演唱會，演出門票一早被秒殺，現場觀眾來自五湖四海，中國、英國、美國、法國，丹麥的歌迷都有前來欣賞，還有逾500名來自香港的歌迷特意飛到英國撐場，讓軒仔非常驚訝及開心。



張敬軒一連三場的英國演唱會，於倫敦逾百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall展開。

軒仔在台上表示，非常珍惜今次跟英國朋友見面的機會，可以身處於美麗的Royal Albert Hall ，一個超級靚聲的場地，跟大家分享音樂是他的榮幸，他亦把這次當作是自己的一次考試，而觀眾便是考官，希望每一位觀眾都可以感受到他盡全力的演出，給予掌聲及鼓勵。

軒仔今次不只把最經典歌曲帶去倫敦，更發揮幽默風趣的一面。

軒仔今次不只把最經典歌曲帶去倫敦，在台上更是經常發揮幽默風趣的一面，妙語連珠讓觀眾歡樂無窮。軒仔自爆開騷前的半年，用自己FB的私人小帳號，偷偷加入了一個叫「移英港人群組」: 「因為好想知道好多離開香港嘅朋友，移民生活係點...大家生活好嗎？」觀眾即有人大叫「掛住你呀！」軒仔：「我都掛住你哋，所以咪飛過嚟，我飛過嚟平過你哋咁多人飛返嚟！哈哈。」軒仔接着為大家唱出《披星戴月》，又關心港人移民是否習慣，「我見到有一啲剛移民過來嘅朋友，可能未習慣，好似有小朋友病咗，唔想食西藥，又冇得睇中醫，我同中醫朋友講，倫敦有得做喎...」令現場不少移民朋友既感動又好笑。

軒仔特意提前十天飛抵倫敦備戰，適應天氣及時差。

他又說特意提前十天飛抵倫敦備戰，適應天氣及時差，雖然作用不大，每晚都會凌晨2，3點便瞓醒，發現倫敦冬天又乾又冷：「喺街上總是覺得好凍，行過街道公園時，覺得如果身邊有一個可以拍拖嘅人就好啦。寒冷氛圍令我諗番起以前戀愛經歷，送比大家以下兩首歌 《追風箏孩子》同《百年樹木》。」軒仔去年演唱會時親自收歌迷禮物，因而受到感染生病，故此行十分小心保重身體，以免破壞這個他帶著父母去玩的難得假期，所以現場不少歌迷送花和禮物，他都叫大家體諒，由工作人員代為接收。

軒仔形容這次演唱會，就如把自己當作洋蔥一樣，一層層剝開獻給觀眾。

軒仔又形容這次演唱會，就如把自己當作洋蔥一樣，一層層剝開獻給觀眾：「我42歲啦，隨着自己年齡的增長，身體會告訴你很多事，可能頭髮沒以前多，聲音沒以前響亮，但這三個晚上，我會全力去演唱會 。」因為反應熱烈加了場，第二場原本是尾場，軒仔細心地特別安排第一場沒有的環節，並自彈自唱歌曲《靈魂相認》送給觀眾。