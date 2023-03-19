鄭欣宜演唱會｜尾場4度encore清唱都繼續　完騷第一時間想食pizza

歌手鄭欣宜（Joyce）一連三場的《Believe Us 鄭欣宜演唱會2023》昨日（18日）舉辦尾場， Joyce本以歌曲《女神》為今次的演唱會寫上句號，最後在台上四度encore至接近12時，觀眾才肯離去。除了關心妍及師妹雲活影外，連胡楓及羅蘭亦有到場欣賞，Joyce表示與他們二人在後台見面時，二人對著她做出「心心」pose，令Joyce都不禁大讚他們很cute！

Joyce話修哥同羅蘭姐係後台對住佢做心心pose。(胡凱欣 攝)

Joyce在演唱會完結後接受傳媒訪問，表示十分興奮，她在後台聽到樂迷在外不停的叫encore，所以再三出來唱歌給大家聽。剛剛完成三場演唱會的Joyce表示：「好想走tour，邊度都得，美加、英國、星馬嗰啲，全部都要。我好想好想走tour，做咗個tour之後，會唔會冇咗個magic呢，跟住就好想返屋企啊？」Joyce更鬼馬反問在場記者認識舉辦tour的歌手會否有home sick的情況出現，十分搞笑。

Joyce在演唱會完結後接受傳媒訪問。(胡凱欣 攝)

Joyce被問到未到encore部分已經哭了出來，她則說：「因為大家大合唱，同埋上一次9個月前嘅show呢，大家仲係要帶住口罩，咁今次係真係見到晒大家啲表情，見到晒大家啲興奮樣開心樣同埋佢哋真係跟住唱㗎，好震撼啊呢個感覺。」至於頭兩場Joyce請到兩位重量級的嘉賓，反而最後一場沒有嘉賓，Joyce突然神色凝重說：「今日有嘉賓，今個show係鄭氏家族，今日都有一個姓鄭嘅，叫鄭欣宜！」

Joyce突然神色凝重。(胡凱欣 攝)

Joyce對於今次的演唱會表示很滿足，因為想不到會有這麼多個encore同感覺好wram，就好像在家與朋友玩耍一樣：「到最尾同觀眾，佢哋唔介意我攞住部手機望住一首我唔熟嘅歌清唱，因為我哋band真係冇練到。」

Joyce對於今次的演唱會表示很滿足。(胡凱欣 攝)

至於完騷後Joyce第一件事想做的就是：「食pizza，同埋食夾餅！」而休息方面，Joyce就覺得還可以，暫時不用補眠，但完騷後除了好好吃一頓外，她覺得最重要是好好按摩一下肌肉。

完騷後Joyce第一件事想做的就是食。(胡凱欣 攝)

點撃睇更多鄭欣宜演唱會嘅靚相：