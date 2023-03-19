Triple G為試當真旗下音樂廠牌歌手　豪言與各路歌手用音樂來較勁

試當真旗下音樂廠牌 Demo Records 的⾳樂人 Triple G，於前晚（17日）假九龍灣國際展貿中⼼Music Zone 舉⾏全新 EP《光》發佈⾳樂會。經過七年的音樂旅程，TripleG 在個⼈還是創作路上，同樣經歷不少⾼低跌盪，全新 EP《光》象徵準備踏入三字頭的⼈生觀。 為了2023年首場發布會演出，Triple G特意安排全晚歌單重新編曲演繹。

Triple G前晚於九展舉行全新 EP《光》發佈⾳樂會。

全新 EP《光》象徵準備踏入三字頭的⼈生觀。 為了2023年首場發布會演出，Triple G特意安排全晚歌單重新編曲演繹。

⾳樂會開首，以輕鬆的清唱版《WONDER》揭開序幕，進入 Triple G 的內⼼世界，在小提琴伴奏下獻唱《火花》及《雨》，輕柔的曲風加上簡約細膩的歌詞，觸動樂迷⼼扉。唱畢，Triple G 與樂迷介紹自己：「我係 Triple G 嚟自香港，見到有燈牌，有少少感動。」

Triple G透過歌曲去安撫樂迷的心。

第⼆部份，Triple G 唱出描述⽇日復⽇日的平庸⽣生活，到漸漸想開的《Cozy City》，⽤歌聲安撫着失落的靈魂。Triple G 感謝好友們的支持，接着他唱出《列車》及《碎碎念》帶樂迷回到學⽣時代的懵懂歲月，讓過去的美好成為現在好好生活的動力。他又特意為樂迷帶來 acoustic 版的《自畫像》及全新 EP 的實體碟限定歌《光》。

Triple G透露加盟新唱片公司後比以前成熟了不少。

接着，Triple G 分享他加盟新唱片公司並製作新 EP 的心路歷程，直言現在的自己比以前成熟：「咁我上年轉咗個新 label Demo Records，見到好多主流嘅人，發現我有少少使命感。我要爬到去一個我有話語權嘅位，去宣揚啱嘅訊息、啱嘅歌、啱嘅Hip-hop，造真正屬於香港嘅音樂。我見到而家好多 YouTuber 唱歌、KOL 唱歌，唔緊要呀，我哋就用音樂嚟較勁。」全場即歡呼並為 Triple G 打氣。

TripleG 在個⼈還是創作路上，同樣經歷不少⾼低跌盪。

第三部份， 他獻唱新歌《時間計》及《山》。Triple G 笑言曾經被同事要求多在社交平台分享生活，他說：「有歌迷同我講，我啲歌畀咗好多回憶佢哋，其實我想講呢啲回憶係你哋畀自己㗎。如果我哋距離太近，你哋就會冇晒啲遐想，其實我好珍惜呢啲，我會盡力平衡我哋之間嘅距離。」說罷，他感觸流淚，不禁轉身背向觀眾平復情緒。其後，Triple G 唱出點題歌《岸》，以歌詞「We gonna be alright」鼓勵大家，全場亮着手機燈揮動，場面感動又温馨。

Triple G 唱出點題歌《岸》，以歌詞「We gonna be alright」鼓勵大家，全場亮着手機燈揮動，場面感動又温馨。

Triple G 唱出點題歌《岸》，以歌詞「We gonna be alright」鼓勵大家，全場亮着手機燈揮動，場面感動又温馨。

Encore 部份，Triple G 送上《鎂光燈》及《⽩日夢⼀場》，冀望樂迷如歌詞所說般「合上你嘅眼睛⽤用⼼去傾聽 你嘅心靈正在訴說佢嘅⽣命」，好好感受內⼼，帶着希望，繼續好好過生活。