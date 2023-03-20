黎明宣布相隔7年再到澳門開14場演唱會　門票3月24日公開發售

樂壇天王黎明隆重宣布將於5月1日起坐鎮新濠影滙綜藝館，為一眾亞洲樂迷精心籌備帶來一連14場《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》。今次黎明相隔7年再度在澳門開騷，特意以象徵新濠影滙矚目地標8字形摩天輪 「影滙之星」的「8」為演唱會命名，今次演唱會將為新濠影滙綜藝館設計全新舞台，為樂迷送上目不暇給的非凡演出。

黎明即將於5月1日於澳門新濠影滙綜藝館舉行演唱會。

黎明對此表示：「很高興再度於新濠影滙綜藝館舉行演唱會。每次策劃演唱會時，我都希望作出新的嘗試或突破，這份不斷精進娛樂體驗的堅持與新濠不謀而合。早前我在新濠舉行的演唱會就首次利用航拍技術進行拍攝並同步直播；而今次尊屬系列演唱會更是將前所未有之駐唱演出文化帶到亞洲。《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》設計主題概念沿自於新濠影滙標誌性8字形摩天輪「影滙之星」，即將於5月及6月舉行的演唱會同樣會貫徹我的演出風格，為新濠量身打造及編排全新演出內容，揉合最先進的技術，為亞洲樂迷帶來嶄新的舞台概念及表演，大家請拭目以待！」

今次演唱會將為新濠影滙綜藝館設計全新舞台。

新濠博亞娛樂首席營運總監（澳門業務）David Sisk先生表示：「我們十分期盼迎來樂壇天王黎明接力於亞洲首個巨星尊屬音樂盛事坐鎮，為所有新濠風尚會員、遊客以及市民帶來新濠限定的《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》。新濠一直致力支持澳門特區政府多元化「旅遊＋」發展之政策，為澳門帶來別具一格以及前所未有的頂尖娛樂文化體驗，從而進一步協力提升澳門在國際旅遊版圖的領先地位。」

另外，門票即將於3月24日公開發售。成為「新濠風尚」微信會員可專享9折優惠，並於明天起（21日）優先預訂門票，更可享有專屬住宿套票禮遇。