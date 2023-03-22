韋禮安七年後再度來港開個人演唱會　首個戶外演唱會新體驗感興奮

台灣創作歌手韋禮安（WeiBird）將於2023年5月7日晚上7時，在西九竹翠公園舉行《韋禮安「而立之後」演唱會 香港站》。是次演唱會以「而立之後」為主題：走過而立之年經歷人生起伏，將自身經歷化作養分，將累積的音樂能量完美展現給一路陪伴他的歌迷。

台灣創作歌手韋禮安（WeiBird）將於2023年5月7日晚上7時，在西九竹翠公園舉行《韋禮安「而立之後」演唱會 香港站》。

2019年11月韋禮安「而立」世界巡迴演唱會起跑，「而立」是總結、回顧、充滿感恩。2020年12月，兩場台北流行音樂中心演唱會門票都被秒殺，「而立之後」則是重新開始的意思，懷抱過去累積的一切，坦然自在地大步前行；精彩演出及視覺呈現都締造非常好的口碑，令粉絲回味無窮。這次巡迴演出將於香港揭幕，亦是韋禮安的第一個戶外演唱會，希望大家都感受他經歷年來的成長及進化。

這次巡迴演出將於香港揭幕，亦是韋禮安的第一個戶外演唱會。

距離上次在香港開個人演唱會已有七年，韋禮安表示十分興奮及期待：「知道消息後很開心，因為終於可以和香港的粉絲重聚，更重要的是，這是我首個戶外演唱會，所以我相信無論對於我或是粉絲，都必定是一個嶄新的體驗，亦希望藉此答謝一直支持我的朋友。」

韋禮安距離上次在香港開個人演唱會已有七年。

實力派唱將韋禮安出道十多年，至今累積無數作品，其中《還是會》、《女孩》、《別說沒愛過》等都是經典熱門之作。他最近憑著電影《月老》主題曲《如果可以》，人氣不斷攀升，歌曲在多個串流平台封冠超過七個月，MV在YouTube觀看次數已破億，絕對是膾炙人口。除了音樂作品，韋禮安更是台灣首位受邀的歌手，登上日本知名音樂頻道「THE FIRST TAKE」獻唱，現場演唱實力無庸置疑。韋禮安去年舉辦兩場的台北小巨蛋演唱門票亦秒殺完售，演出驚喜滿滿，讓歌迷聽得如癡如醉，獲得一致好評。

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