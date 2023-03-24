任賢齊騎馬拍新歌《我出去一下》 航拍機太近馬匹險象環生

任賢齊最近推出全新單曲〈我出去一下〉，歌曲由五月天怪獸作曲兼任製作人，周耀輝填詞，怪獸表示：「小齊哥時隔12年終於要再發專輯，很榮幸在這麼重大的事情裡有一起努力的機會。」在創作〈我出去一下〉時，怪獸說他是想像著任賢齊穿著皮褸騎著重型電單車在公路上從容前進的畫面，以公路搖滾與吉普賽風味的弦樂與Slide電吉他跟著他一起前進。但這次的合作，怪獸直言很是開心，感受到齊哥愈來愈有成熟魅力，還有似乎總是有用不完的活力，每分鐘也在讓生活沒有遺憾，真的百分之百的唱出了自己的生命態度。

雖然怪獸作曲時是想像著小齊穿著皮褸騎電單車，但MV 導演則安排了小齊以騎馬去演釋，雖多年沒騎馬的小齊，經教練陪同之下，先與馬混熟再上馬騎行，本來是人馬合一，非常和諧，但沒想到準備開拍，航拍的小形飛機發出聲響，讓馬匹受到驚嚇，一道帶著小齊狂奔向攝影隊並衝進小樹林，現場工作人員嚇倒之餘，衝過去找小齊，擔心他有沒有受傷，結果看到齊大俠已安然下馬，並拉著馬兒慢慢步出小樹林，大家都不禁驚嘆，「小齊果然是天生的楊過及楚留香，假如是我一定已經嚇死大叫、不知所措。」

小齊下馬後平靜笑道，「馬兒厲害啊！我覺得牠是保護著我吧，牠才是最臨危不亂的那個，牠覺得航拍機是危險物，本能帶著我向前衝，躲開航拍機...哈哈。我最初也有點嚇著，馬上跟自己說別怕，拉緊韁繩！相信牠！就這樣一起衝囉......」

〈我出去一下〉訴說幾乎每個男人的心中潛藏偶爾出走的慾望，無論事業穩定、家庭兼顧，或是面臨人生困境低潮、總是偶而會產生疑惑，想看看人生還會有什麼變化，中場休息後整裝再出發。問到小齊有沒有想離家出走，一個人放空一下的時侯，小齊說：「工作很累，或是壓力大，我就會一個人往大自然跑，爬山或是衝浪、騎摩托車，這些都可以讓我大腦放鬆，一個人靜一靜放空一下。」歌迷知道小齊再出新歌，都歡欣雀躍，但也有留言笑小齊，去年尾推出新歌《在路上》，隔三個月，新歌叫《我出去一下》，不是一直在路上了嗎？還要出去一下？小齊說他也有看到這些留言，「我也笑了出來，真的入行至今一直「在路上」，可是在路上都是工作，我當然要「出去一下」，不然我會瘋啦。」

此外，MV中導演同時也邀請男人味十足的金鐘男主角李銘順共同演出，巧合的是兩人均在1998年分別飾演過台版、新加坡版《神鵰俠侶》的楊過，緣份讓兩位楊過，多年後首次在MV過招合體，兩人也十分開心，有著惺惺相識感覺。

正在拍戲的李銘順排除萬難，在軋戲的空檔，拍完大夜班的戲後趕來北海岸和任賢齊會合，拍完MV晚上又得趕回劇組，任賢齊感謝他的情義相挺。他也表示很喜歡任賢齊的〈我出去一下〉這首歌，唱出很多正在打拚人的心聲，他說「面臨生活的困難和壓迫，要尋找就是生活上的放飛，放鬆自己是每個人要做的。」〈我出去一下〉也正是想傳達看看人生到底會有什麼變化，固守現狀，不如放手一搏！或許不怎麼偉大，那就大膽出發吧！

〈我出去一下〉已在24日00:00單曲上架，MV將於24日晚上20:00相信音樂全球首播。