八三夭阿電與AK江𤒹生因玩具而熟悉　首次合唱廣東話版《想見你》

台灣樂隊八三夭昨日（25日）舉辦《八三夭 2023 「顛倒世界」世界巡迴演唱會 香港站》，是他們相隔4年後再次來港開騷，可惜演唱會舉行期間大雨下個不停，但仍無損成員們表演及觀眾欣賞的興致。八三夭以一連串的快歌後，分兩次邀請嘉賓上台，首先是Dear Jane，第二位嘉賓就是江𤒹生（AK）。

第二位嘉賓就是江𤒹生（AK）。(胡凱欣 攝)

八三夭成員鼓手阿電與AK「老友鬼鬼」，適逢AK最近舉辦展覽，而阿電前兩天已經搶先去看，阿電與AK二人因為同愛玩具而熟悉，今次更做八三夭演唱會的嘉賓。阿電亦說：「玩具的展覽，非常好玩，大家有空的話記得去一下，我跟AK有拍一張照片，在地上嘛，然後看到粉絲做一樣的動作。」 而AK則用「港普」說：「電哥有去！謝謝你們，謝謝你們跟我分享八三夭的舞台，雖然今天天氣沒有很好，但是沒關係，就是音樂把我們所有人待在一起。」

八三夭成員鼓手阿電與AK「老友鬼鬼」。(胡凱欣 攝)

AK一出場已經有不少的歡呼聲，AK先與八三夭主唱阿璞合唱《眉飛色舞》，之後二人更合唱廣東話版的《想見你》，今次亦是《想見你》廣東話版的首次演出，不熟廣東話的阿璞雖然要拿出手機看拼音，但也是很努力的唱，二人最後都得到不少掌聲，因為二人對對方的言語都不太熟，仍然落力去演繹。

AK先與八三夭主唱阿璞合唱《眉飛色舞》。(胡凱欣 攝)