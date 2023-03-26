八三夭唱到工作人員熄燈都繼續：歌迷想要聽我們就繼續唱

台灣樂隊八三夭昨日（25日）於舉辦《八三夭 2023 「顛倒世界」世界巡迴演唱會 香港站》，是他們相隔4年後再次來港開騷，可惜演唱會時大雨下個不停，但仍無損成員們表演及觀眾欣賞的興致。八三夭以一連串的快歌後，分兩次邀請嘉賓上台，首先是Dear Jane，第二位嘉賓就是江𤒹生（AK）。



八三夭分兩次邀請嘉賓上台，首先是Dear Jane。(胡凱欣 攝)

而第二位嘉賓就是江𤒹生（AK）。(胡凱欣 攝)

八三夭在演唱會後接受傳媒訪問表示相隔4年再來港開騷十分興奮，成員霸天表示：「因為我們3天前就來綵排了，其實就是心情是累積，可惜今天下大雨。」成員阿璞說：「對，因為我們來的前幾天都艷陽高照，然後沒想到今天下午就…我很擔心的問主辦說，我是不是有可能取消阿？」成員小橘：「因為好像有一個雨到最高等級。」阿璞：「對，就有可能取消，還好就是看那個氣象預報本來是就今天晚上不會下雨，結果沒想到就是被氣象預報晃點了。」眾人隨即齊聲說：「被騙了。」

八三夭在演唱會後接受傳媒訪問表示相隔4年再來港開騷十分興奮。(胡凱欣 攝)

在這樣大的雨之下開演唱會，八三夭都說有一點的器材因為遇水而壞掉，阿璞：「就滿不好意思的，因為有一些廣東的歌詞就是我沒辦法記得到，就滿多器材在演出前就壞掉。霸天：就是在演出前找到back up就還不錯了。」對於香港歌迷的熱情，他們就表示十分感動，笑說歌迷的熱情把雨停了一下下，更說因為雨太大，所以他們走不出去，需要留在主舞台表演，小橘更貼心的叫歌迷回去要注意保暖，不要感冒。

小橘更貼心的叫歌迷回去要注意保暖，不要感冒。(胡凱欣 攝)

至於今次的演唱會八三夭安可了數次，他們都說連工作人員都在外面收拾東西，而外場都已經開始關燈了，歌迷們仍然不肯離開，霸天說：「我們有聽到外面在喊。」阿璞：「然後就是我們公司同事就來說，大家都不走，然後本來就是器材都關了。」霸天：「我們衣服都脫了，就趕快穿衣服上來。」阿璞：「因為我們覺得其實我們從第一次來香港，我們那時候在一個很小的live house唱，那個時候我們覺得就是我們的精神，我們就會用力的唱這樣，所以歌迷想要聽，我們就繼續唱下去。」

演唱會八三夭安可了數次。(胡凱欣 攝)

阿電在台上哭是因為覺得很感動：「我覺得我每次來香港開演唱會，我到了最後一首我都會眼淚在我的眼眶裡打轉，每次都這樣子。可能我們一些比較老的粉絲就會知道，我很久以前就很喜歡香港，我每年都來香港玩，所以我也很期望追次的演唱會，因為我們4年沒見面了，所以我今天是非常開心非常感動。」阿電更講到之前已經去了AK的玩具展，他們之前認識都是因為聊玩具，但今次是他們真正的碰面。但在碰面之前，八三夭已經邀請AK合作一下，而AK亦很快就答應幫忙做嘉賓，而八三夭是世界巡迴演唱會，他們也說如果AK願意，會邀請他到其他地方做嘉賓。

阿電同AK因為聊玩具而識，最後更邀請埋做培喜賓。(胡凱欣 攝)

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