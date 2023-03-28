馮允謙演唱會｜MC張天賦驚現合唱《世一》 Jay誠邀對方合作寫歌

馮允謙（Jay Fung）於昨晚（27日）舉行一連三場紅館演唱會《JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023》的尾場，驚喜邀請到MC張天賦擔任嘉賓，兩人更合唱《世一》，轟動全場！

驚喜邀請到MC張天賦擔任嘉賓，兩人更合唱《世一》。(梁碧玲 攝)

唱完之後，Jay Fung就說與MC認識的經過：「我今日第一次開紅館就邀請你做返我嘉賓，MC其實我想講，我好欣賞你。你知我㗎啦，我就好好彩啦，我記得你嘅A&R Messenger我，咁你公司就話我有個新人MC張天賦唱歌好好聽㗎，佢最鍾意R&B嘅歌，咁於是我有一隻歌呢其實我唔係後悔畀你阿，我自己好鍾意㗎。我之前都講過㗎，咁我就唱得好好，之後個隻歌就係《反對無效》啦。」而MC回憶當時說：「A&R就帶咗我去間房度聽Demo，咁當時就有好多首，咁就聽啦，突然之間有一下，就係個前奏一起，無論如何你都要同我拎呢首歌返嚟。」

Jay Fung說與MC認識的經過。(梁碧玲 攝)

Jay Fung很感謝MC唱這首歌，之後MC繼續說：「咁我哋啱啱《世一》都係你寫，都好多謝你寫咗呢隻歌畀我，其實呢一個之後就係《世一》，咁《世一》之後就睇下你幾時寫畀我啦。」Jay Fung便誠邀MC：「不如試下一齊寫，我知道你最近都寫緊歌。」

Jay Fung很感謝MC唱《反對無效》這首歌。(梁碧玲 攝)

MC就說：「最近其實係嘅，最近我都開始自己試下，我覺得係呢方面經驗唔多，盡能力啦，所以我哋都可以一齊寫一首歌，我真係寫隻歌畀你㗎，你真係唱喎，如果唔係太難聽都OK。」說完之後Jay Fung便把舞台交給MC。