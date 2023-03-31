張國榮逝世20年｜陳少琪憶《風再起時》誕生　哥哥憑歌名哼出旋律

一代巨星張國榮不知不覺已離開了我們20年，但哥哥的精神一直陪伴著所有香港人。作為樂壇的最有影響力的人物，哥哥的音樂陪伴了無數人成長，其不斷革新的風格讓大部分歌曲仍然流行至今。



張國榮不知不覺已離開了我們20年。（VCG）

哥哥於1977年憑參加麗的電視（亞洲電視前身）舉辦的亞洲歌唱大賽，以《American Pie》一曲獲香港區亞軍而正式出道。直至1982年與麗的電視完約，在陳淑芬牽線下跟隨恩師黎小田轉投無綫電視及其旗下的華星唱片。及後於1983年推出的《風繼續吹》，雖然無緣在頒獎典禮上奪獎，但卻令張國榮這個名字刻在我們的心裡。

哥哥於1977年憑參加麗的電視（亞洲電視前身）舉辦的亞洲歌唱大賽，以《American Pie》一曲獲香港區亞軍而正式出道。（VCG）

《風繼續吹》是哥哥的成名作。（網上圖片）

在樂壇打滾不足十年，哥哥已經奪得無數獎項，金曲一首接一首，不過於1989年哥哥卻為為轉戰電影而宣布告別樂壇，並特別製作《風再起時》一曲來答謝樂迷。作為暫時的「告別作」，對於哥哥及其樂迷來說可說是非常重要的歌曲。

哥哥於1989年宣布推出樂壇。（片段畫面）

哥哥在無綫台慶獻唱《風再起時》。（片段畫面）

與樂壇多位天王巨星合作無間的陳少琪接受《香港01》訪問時，透露當年為哥哥填寫《風再起時》的點滴。哥哥於1989年突然宣布推出樂壇，並在記者會中表示在紅館開設33場告別樂壇演唱會，陳少琪非常清楚哥哥當時的心態，亦知哥哥想為告別樂壇演唱會而寫一首歌。

陳少琪憶述當年創作《風再起時》的創作過程。（葉志明攝）

陳少琪憶述某一天晚上，與哥哥及黎小田到蘭桂坊晚飯，飯後哥哥透露想為告別樂壇演唱會寫一首歌。陳少琪立即提議哥哥為延續成名作《風繼續吹》而創作《風再起時》：「Leslie（哥哥）問點解係《風再起時》，我話希望風再起嘅時候，你嘅的樂迷都會想起你、記得你。」

哥哥只憑歌名四個字就創作了旋律。（VCG）

黎小田為《風再起時》編曲。（VCG）

然後哥哥便立即哼出《風再起時》副歌的旋律，然後黎小田就拿起紙筆，在哥哥哼出旋律的同時寫了簡譜，整個過程只用了20分鐘，陳少琪指當時黎小田給自己抄了一份簡譜，回到家寫了兩日便起貨，到最後整份歌詞一個字都沒有改動。

《風再起時》是哥哥的音樂生涯中很重要的歌曲。（VCG）

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