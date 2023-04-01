張國榮逝世20年｜盤點哥哥8首Side Track　識唱晒先係真正歌迷

秋天該很好，你若尚在場。哥哥張國榮不經不覺已經離開我們20年，儘管逝世20年，但哥哥的風采依然讓大家很是懷念。相信有不少樂迷都會聽著哥哥的歌曲去懷念這位對香港樂壇極具影響力的巨星，哥哥的經典多不勝數，同時都有不少冷門Side Track歌，小編向大家介紹8首不能錯過的歌曲。

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不經不覺哥哥已經離開我們20年。（VCG）

1.《侯斯頓之戀》

《侯斯頓之戀》很有Swing的感覺。（網上圖片）

《侯斯頓之戀》由Eric Kwok作曲、林夕填詞，收錄在專輯《大熱》。相比起主打歌《大熱》激情的旋律，《侯斯頓之戀》是專輯中的抒情之選，曲調很適合哥哥獻唱，雖然初次聽的時候會覺得歌曲沒有高潮起跌，但細聽下去會有放鬆的感覺，很適合Loop住來播。

2. 《小明星》

哥哥當年為了支持不景氣的香港電影業，以象徵式1港元接拍《流星語》。（網上圖片）

《小明星》是電影《流星語》（1999年）的主題曲，由林夕填詞並由和哥哥作曲，並收錄在專輯《陪你倒數》中。有指當年哥哥為了支持不景氣的香港電影業，以象徵式1港元接拍《流星語》，首次挑戰落魄的父親，故事及歌曲都非常動人。

3. 《春光乍洩》

哥哥版本的《春光乍洩》何猷南美風情的感覺。（網上圖片）

這首歌原本是黃耀明於1995年推出的歌曲，同時亦是張國榮與梁朝偉主演的王家衛電影。直至2002年，黃耀明與哥哥合作推出EP《Cross over》，特別挑選了這首歌來翻唱，不過將編曲改成了南美風格，唱出了風情萬種的感覺，甚有哥哥的風格。

4. 《難以再說對不起》

其實哥哥有好多Side track歌都好高質。（網上圖片）

《難以再說對不起》於1983年發行，是哥哥初出道的作品，原曲是Chicago的《Hard To Say I'm Sorry》、鄭國江填詞，這旋律對擅長演唱英文歌的哥哥來說非常適合。雖然沒有成名作《風繼續吹》般爆紅，但亦是難以令人忘記的歌曲。

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5. 《紅》

《紅》唱出了人對愛與慾的多重渴求和幻想。（網上圖片）

《紅》張國榮簽約滾石後推出的第二張唱片，同名主打歌由哥哥親自作曲、林夕填詞。歌詞主要講述人對愛與慾的多重渴求和幻想，哥哥將歌曲中的任性而華麗的感覺發揮得淋漓盡致，風格及主體都比一般歌手走得更前衛。而MV亦邀得莫文蔚及黃家諾擔任男女主角，哥哥在MV中跟莫文蔚有不少纏綿畫面。

6. 《願你決定》

儘管逝世20年，但哥哥的風采依然讓大家很是懷念。（VCG）

《願你決定》是哥哥於2000年翻唱呂方的《無緣》，經過重新編曲及林振強重新填詞後的新版本，更收錄於專輯《大熱》中。

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7. 《玻璃之情》

《玻璃之情》收錄於哥哥離世前最後一張專輯《一切隨風》。（VCG）

《玻璃之情》由張國榮作曲、林夕填詞，收錄於哥哥離世前最後一張專輯《一切隨風》內。歌詞講述一對戀人熱情不再，但仍未分手的狀態，哥哥以穿透力極強的歌聲唱出愛情如玻璃般脆弱的感覺。

8.《心跳呼吸正常》

哥哥的風格非常前衛大膽。（VCG）

《心跳呼吸正常》歌詞同樣由林振強操刀，收錄在專輯《陪你倒數》中。歌詞道出受情傷的人面對戀人的倔強，雖然在悲痛中度過每一天仍然心跳呼吸正常，無論旋律及歌詞都令不少樂迷有所共鳴。