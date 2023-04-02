Edan跳唱《三分甜》作愚人節禮物　再回應「脫粉潮」：唔覺得有

呂爵安（Edan）昨日（1/4）為「西九音樂節」演出，適逢愚人節，Edan出場前先整蠱觀眾，表示因身體不適未能到場參與演出。數秒後，他便以西裝Look出場並自彈自唱《E先生連環不幸事件》，為了安撫粉絲被欺騙的心靈，Edan夾上蝴蝶結大跳《三分甜》，𠱁得全場觀眾非常開心。



Edan以西裝Look出場並自彈自唱《E先生連環不幸事件》。（鄺鈺瑩攝）

首次連續唱足半小時，Edan接受訪問時坦言雖然緊張，不過滿意自己的表現。講到揀選跳唱《三分甜》的原因，他表示希望能有郁動的歌曲：「本身諗過會唔會跳啲好有型嘅舞，但時間唔係好夠，太有型驚Carry唔到，忽發其想就不如跳《三分甜》，問花姐又話好喎。希望畀啲Surprise大家，今日又係愚人節，就畀份愚人節禮物大家」，他笑言完全不需要苦練嬌俏表情：「嗰啲係我最叻嘅嘢。」過往的愚人節，Edan都有整蠱粉絲，今年亦不例外，他笑指：「如果粉絲每年愚人節都諗返起我，或者一啲回憶咁都幾好。都難嘅，下年要諗起新嘢，都唔係咁易諗，所以隨緣囉。」

Edan夾上蝴蝶結大跳《三分甜》，𠱁得全場觀眾非常開心。（鄺鈺瑩攝）

Edan話係愚人節禮物。（鄺鈺瑩攝）

Edan於台上重提「脫粉潮」，他受訪時亦有再作解釋：「上次訪問係問我有冇『脫粉潮』，我話『係咩？有咩？我唔知』，但見到啲標題話Edan confirm，又話個原因係12子唔齊人，但完全冇講過。但唔緊要，喺度再講過，冇覺得有『脫粉潮』，呢個言論係因為見到Facebook幾張賣應援嘅圖，但都係幾張啫。會唔會有粉絲唔追就唔係而家啦，由出道到而家都會有，我覺得大家唔使覺得咁大件事，我哋都唔覺得有咁嘅現象，當然要繼續做好啲。」