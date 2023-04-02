容祖兒Eternity演唱會開鑼　自彈自唱《小小》全場讚賞

容祖兒一連八場《新濠巨星系列容祖兒Eternity演唱會》，昨晚（1/4）於新濠影匯綜藝館開鑼。祖兒穿上為今次演唱會準備的七套全新歌衫，熱唱21首首本名曲，配合全新編排的舞蹈，與及特別根據新濠影匯綜藝館設計的多個舞台效果，令歌迷尖叫不絕。演出中段更一口氣連唱五首快歌，全場氣氛熾熱，盡顯天后功架。



祖兒在台上感謝主辦早於三年前已邀請她到澳門開演唱會。（大會提供）

祖兒每次演唱會都追求突破，於Eternity 演唱會上自彈自唱了國語歌《小小》，令全場觀眾驚嘆不已。她坦言邊彈琴邊唱非常緊張，因為她只學了六堂《小小》的樂譜，演唱會前一個月更加忙得沒有時間練習，直至前天才有時間就趕緊練習。祖兒在台上感謝歌迷對她的信心和支持，令演出順利完成。她更預告接下來幾場演唱會都會為歌迷送上驚喜，演出該場限定歌曲。

一口氣連唱五首快歌，全場氣氛熾熱，盡顯天后功架。（大會提供）

容祖兒更分享演唱會命名為「Eternity」的意義：「無論現實多麼艱難和殘酷，追夢的旅程是永無止境的。這是一段永恆的旅程，其中最美麗的東西，看不見也摸不著，必須用心去感受。」

視覺效果一流。（大會提供）

老闆楊受成博士與經理人Mani都有到場支持。（大會提供）

《新濠巨星系列容祖兒Eternity演唱會》歌單

一種永遠

最後的茱麗葉

這麼近那麼遠

東京人壽

桃色冒險

Lovin' U

不容錯失

小小(國)

第一百個我 (國)

獨照(國)

就讓這大雨全都落下(國)

亞亞亞(國)

另眼相看

Pretty Crazy

越唱越強

隆重登場

心淡

煙霞

習慣失戀

爭氣

心之科學