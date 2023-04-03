西九音樂節｜姜濤自覺對唔住粉絲鞠躬一分鐘：佢哋都受到好大壓力

自年頭的《叱咤樂壇頒獎禮》後，姜濤事隔三個月，昨晚（2日）再踏上舞台為「西九音樂節」演出，狀態大勇的他落力跳唱合共六首歌曲，中間沒有停頓位唱足30分鐘。姜濤於騷後接受訪問時坦言緊張了一整天：「希望畀到好嘅表演大家睇，希望大家畀多啲令我繼續進步嘅意見。」談到於演出尾聲鞠躬近一分鐘，姜濤解釋：「最對唔住係我啲粉絲，佢哋都受到好大壓力，所以嗰個鞠躬係畀佢哋，亦都係畀呢段期間批評我嘅人，我覺得大家批評得好。」



狀態大勇的姜濤落力跳唱合共六首歌曲，中間沒有停頓位唱足30分鐘。（鄺鈺瑩攝）

與粉絲大合唱《蒙着嘴說愛你》後，姜濤更感動到眼濕濕，他笑言有沙入眼：「太耐冇見fans，成個表演冇太focus台下面嘅人，唱《蒙着嘴》relax啲見到大家，佢哋都喺度，所以好開心。」問到想跟姜糖說的話，他表示：「辛苦大家，希望以後會令大家驕傲多啲，有啲fans可能會唔開心，但唔開心嘅時候睇多我哋一眼。」

演出尾聲姜濤鞠躬近一分鐘。（鄺鈺瑩攝）

於舞台上勁舞近20分鐘，姜濤透露腳傷已近乎痊癒：「而家係慢慢保養呢隻腳，都要keep住去做物理治療，手術後嘅復原都7788。」姜濤更首度獻唱新歌《DUMMY》，歌曲的背景音樂充滿嘲笑聲，他表示是自己的主意：「呢首歌有少少自嘲，自己笑聲係自己都想笑自己，由開始大家對我嘅批評，到後尾慢慢到自己接受，慢慢覺得自己先係嗰個Dummy，開頭接觸到呢啲聲音時會覺得大家都係Dummy，其實睇返自己先係嗰個Dummy。」至於新歌MV推出的日期，他未能答實，僅表示希望趕得切在生日推出。提到早前飛到日本的「Big Project」，姜濤終揭曉是為了自家服裝品牌，他同樣希望能在生日推出，而品牌的名字，他就表示：「未透露得。」

姜濤於騷後接受訪問時坦言緊張了一整天。（鄺鈺瑩攝）

姜濤將於5月夥拍盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）及呂爵安（Edan）飛往馬來西亞表演，作為首個外地騷，他表示會落力準備是次演出：「唔知嗰度觀眾認唔認識我哋，初次見面希望畀個好印象佢哋。」提到將於偶像羅志祥同場，姜濤露出興奮表情說：「真係期待，出道之後冇再見過佢。」

姜濤表現非常落力跳至大汗淋漓，歌與歌之間沒有停頓位跳足20分鐘。（鄺鈺瑩攝）