Taylor Swift與Joe Alwyn分手原因曝光　傳性格不合而漸行漸遠

美國天后Taylor Swift日前被爆與英國男星Joe Alwyn數周前已經分手，結束6年情。由於兩人於2月才傳出兩人秘密訂婚的消息，亦是Taylor拍拖最長的一次，令大批粉絲傷心表示不再相信愛情。有知情人士向外國傳媒爆料，指兩人分手的原因是性格不合。

Taylor正忙於舉行美國巡迴演唱會。（IG圖片）

消息指Joe很需要私隱，故一直都掙扎著Taylor的名氣和外界對其的極高關注度。（Getty Images）

據外媒報道，Taylor與Joe數周前已和平分手，而分手主要原因是兩人性格不合：「他們以前有過不愉快的經歷，但總能解決問題，所以朋友們認為他們會分開一段時間，最終可能會再重聚。」知情人士透露兩人在疫情隔離期間繼續發展穩定的感情，不過男方卻無法真正了解Taylor。

Taylor Swift與Joe Alwyn正式結束6年情。（VCG）

兩人在拍拖的6年間都非常低調，靠對藝術的喜愛及創作來保持火花，而Joe更曾化名William Bowery與Taylor一起寫了10首歌。消息指Joe很需要私隱，故一直都掙扎著Taylor的名氣和外界對其的極高關注度，而性格的不同令兩人開始漸行漸遠。

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