五月天演唱會｜暌違4年再來港開騷 首次中環開騷三度安歌

台灣樂隊五月天《好想好想見到你演唱會》今晚（14日）於中環海濱長廊開鑼，頭場暖場嘉賓為同樣來自台灣的樂隊宇宙人及歌手蕭秉治。

五月天暌違4年再來港開騷。（邱愛霖攝）

開騷後，主唱阿信以一身型格全黑打扮登場，舞台升起，他先以三首勁歌《盛夏光年》、《愛情萬歲》、《派對動物》炒熱氣氛。唱到《瘋狂世界》、《香水》、《勇敢》時，阿信回到主舞台上，背景熒幕投影出過去三年發生的世界大事，包括人們戴口罩、機場、「ChatGPT」、「COVID-19」等片段和字眼。

五月天好熱情。（邱愛霖 攝）

來到聊天環節，吉他手「石頭」稱4年沒來港，很多東西都變了，又好像沒變，今次選址在中環海濱開騷，令他不禁想到與粉絲是「連著同一片海洋」。鼓手冠佑每次來港每天均要飲5至6杯凍檸茶，但今次來港，他笑言最想念的不是凍檸茶，而是香港粉絲的聲音，相當識冧粉絲。及後歌手白安現身，與阿信合唱《人生海海》及《OAOA - 現在就是永遠》。

白安擔任阿信頭場嘉賓。（邱愛霖攝）

到點唱環節，有女觀眾竟高舉韓國女團BLACKPINK毛巾和紙牌與及五月天紙牌，阿信笑問：「你是不是跑錯演唱會？」另外有觀眾高舉寫着「上次來香港的冠佑46歲」，阿信笑言他們離開香港時歲數不會增長，瑪莎又調侃冠佑愈來愈年輕，他說的笑話則愈來愈幼稚。

五月天稱好想念粉絲。（邱愛霖 攝）

完騷後觀眾不願離去，用熒光棒大玩人浪，五月天感受到觀眾熱情，三度安歌，最後全場大合唱《戀愛ing》作結。