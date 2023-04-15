林宥嘉出道16年首次半裸拍MV　211飲食法加運動練出爆肌身形

即將來港舉行《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》的林宥嘉（Yoga），昨天（14日）推出全新單曲《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》，為了完美呈現歌名傳達直白且堅定的愛之信念，他突破既往形象，出道16年來首次赤裸上身並赤腳拍MV，在荒野中不斷推着代表負面與阻礙的石頭，抵抗着烈日與夜晚的低溫拍攝，體力幾乎耗盡，事後回想過程，他笑說：「很多細節都不太記得，但那天的確有超越平時的狀態，很像一場奇幻旅程。」



林宥嘉突破既往形象，出道16年來首次赤裸上身並赤腳拍MV。

《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》是宥嘉新專輯中最後收錄的歌曲，當憂鬱近乎嘆息般的文字搭配情感滿溢的旋律與唱腔，更加深了那份執着卻又真摯的愛。長達17個字的歌名，除了是他出道以來最長的歌名外，他表示這也是花最長時間制作的歌曲，用了歷時將近三年的時間製作，光是歌詞就花了近1年8個月，最後在確定方向是「復活」後，才終於順利完成，當時的他甚至在社交平台發文感謝：「謝謝！過去我所不能看見的，原來是這樣的面貌。」

林宥嘉對MV初步的概念，希望以一顆石頭代表負面與阻礙，並以不斷搬開石頭來表現愛。

林宥嘉對MV初步的概念，希望以一顆石頭代表負面與阻礙，並以不斷搬開石頭來表現愛。為了在鏡頭前突破以往的形象，導演讓他透過赤裸上身與徒步赤腳，將歌曲中為愛付出的情感呈現得更加淋漓盡致與直白坦率。在拍攝當天，荒野中無法控制的石頭路面成為拍攝的一大難關，拍攝團隊需要小心翼翼才不會跌倒受傷。不過，宥嘉全程健步如飛，讓團隊忍不住驚嘆他的體力和耐力。他笑說：「我今天健步如飛的原因是很想走到那個地方，開始健身開始做運動」，展現驚人的敬業力。

為了在鏡頭前突破以往的形象，導演讓他透過赤裸上身與徒步赤腳。

首次在熒幕前展現好身材，讓大家都驚嘆宥嘉原來練出完美身形，他大方分享健身秘訣，就是堅持以211飲食法搭配規律的運動，為拍MV更是特別嚴格控制飲食並加強訓練三個多月。 宥嘉過往因壓力過大罹患腸躁症，又檢查出器官嚴重發炎，身體健康亮紅燈，體重狂掉4、5公斤，去年他透露醫師稱這個病「無法根治」，為免刺激腸胃，能吃的東西非常少，只能吃肉、小黃瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔還有藍莓，讓他一度覺得是「與死亡最近的一次」，因此他控制飲食防止腹瀉，在太太丁文琪的照顧下，靠着飲食和健身重拾健康。

宥嘉大方分享健身秘訣，就是堅持以211飲食法搭配規律的運動。

他不吝嗇分享自己的健身菜單，其中211飲食法是將餐盒平分為4等份，其中2份、也就是一半的比例是蔬菜、1/4的比例為優質蛋白質，最後1/4是優質澱粉，再搭配規律的運動習慣，增強身體機能，期間更嘗試健美選手才會使用的充碳技巧，維持肌肉線條的狀態。