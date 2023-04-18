輕談淺唱不夜天｜畫上美麗句號My Beautiful Funeral Songs

想寫這個題目很久，卻不知如何下筆，害怕惹來一場誤會，最後還是決定用最直白的方法寫出來，有開始自然有終結，更何況無論人生如何終結也值得慶祝，因為功課已做完了！要慶祝就要有音樂！當為這個題目做資料蒐集時，上個月又巧遇了海島小輪Sea Island & Ferry的訪問，才發現很多歌手也有殯儀之歌，例如Beyoncé的《Heaven》、Ed Sheeran的《Supermarket flower》、Lukas Graham的《Funeral》，我相信他們也不是就死，可能勇敢接近死亡，才更懂得愛惜現在生命。

Beyoncé的《Heaven》。

Ed Sheeran的《Supermarket flower》。

Lukas Graham的《Funeral》一句「welcome to my funeral」直截了當。

一首《今天不回家》完成人生旅程

還記得年少時，在東南亞區參加過別人的葬禮，第一次遇上了葬禮儀仗隊，樂隊有小號、色士風、小提琴、手風琴，葬禮儀仗隊一邊演奏着，一邊浩浩蕩蕩地帶領着整團奔喪家屬遊行到目的地。開場的第一首是《梭羅河畔》、費玉清的《送別》，頭兩首還是肅穆嚴肅的，跟着開始出現情深的《忘記他》、黯然的《當年情》、浩氣激昂的《楚留香》……隨着選曲變快，儀仗隊也開始爵士起來，到達目的地前更以姚蘇蓉的《今天不回家》作結。後來細問才知這是先人意願。從長輩的10多首選曲之中，隱隱透着他對人生段落的不同感受，當然還有他的幽默感。

一首《今天不回家》完成人生旅程。

各地靈魂演奏師

Israel Kamakawiwo'ole 《Somewhere Over The Rainbow》 絕對是 世界級的殯儀之歌。

一首Andrea Bocelli《Time To Say Goodbye》 讓你走得豪情壯志。

誰說殯儀之歌一定是死氣沉沉，Tina Turner 輕快的《The Best》穩守十大殯儀之歌。

音樂融入葬禮的歷史可以追溯到幾千年前。羅馬人聘請音樂家為殯儀館伴奏；古代巴厘島人用音樂來照顧死者的靈魂；澳大利亞土著用音樂向死去的親人傳遞信息。

爵士葬禮更是新奧爾良的其中一種傳統，將狂野的銅管爵士樂隊融入整個葬禮過程中，樂隊會領奏着奔喪團隊從家裏、殯儀館或教堂，遊行到墓地，在目的地更會播放搖擺的讚美曲，他們相信這是為亡者慶祝完成生命的一種致敬。

另一個常見的葬禮傳統是吹風笛。風笛是「Celtic」文化的重要部分，當然也包括愛爾蘭和蘇格蘭文化，尤其是在葬禮上。

在十九世紀四十年代中期大量愛爾蘭移民湧入美國，但由於排外種族主義，愛爾蘭人通常只能被分派較危險的工作，包括消防員和警察。所以當發生死亡時，在美國的愛爾蘭社區也會舉行傳統葬禮。多年來，這種傳統已經不只是愛爾蘭後裔的獨有傳統，很多美國消防員及警察的葬禮也會看見悲傷風笛的蹤影。對於我們來說，最熟悉的風笛場景當然是上年九月英國女王伊利沙伯二世和電影《無間道》陳永仁浩園拜祭的一幕。

首席風笛手伯恩斯（Paul Burns）在走廊奏起輓歌Sleep, Dearie, Sleep，藉着歌曲送別伊利沙伯二世。

很多美國消防員及警察的葬禮也會看見見悲傷風笛的蹤影，對香港人最熟悉當然是陳永仁浩園拜祭的一幕。

這是最後一次讓別人了解「你」故事的機會

用漫長的餘生好好用筆記節錄10多首人生之歌，想想有甚麼最後說話想告訴大家，相信這歌單會隨着年紀千變萬化，這絕對是一份很有趣味的功課。

只要你搜尋此曲內的歌詞「千山我獨行不必相送」便會看到這是很多名人臨終前留下的名句。

在網上不難找到「十大葬禮歌曲」、「最合適葬禮音樂」，甚至連人物名題也有選擇，例如給父母、子女、兄弟、 摯友、妻子、丈夫……多不勝數。但以上資料個人認為只適合臨急抱佛腳，情況就像寫紀念冊即抄網上偉人箴言，欠缺誠意！家人摯友也只是為難代筆，最好當然是自己親手畫上的句號是最圓滿的，何況這是最後一次讓別人了解「你」故事的機會。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。