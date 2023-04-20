張敬軒首做MV監製買飯Book車乜都撈　黃偉文連出十個Posts催派歌

張敬軒上月於倫敦演唱會尾場上，首唱由他操刀作曲、黃偉文（Wyman）漏夜送詞，Johnny Yim以不足二十四小時編好的新歌《隱形遊樂場》，作為軒仔及Wyman送給倫敦觀眾的手信。歌曲首唱至今已近一個月，由於見新歌仍未面世，身為填詞人的Wyman亦非常照顧歌迷感受，由上星期開始，他便於自己社交平台發功助力，連續十日出post，並hashtag「#派歌之前每日一post張遊樂場相提提佢」，公開「催促」軒仔派歌。為了報答Wyman，軒仔亦密密趕工，連續三晚通頂後，歌曲《隱形遊樂場》今日（20日）正式上架。

黃偉文連出十個Posts催派歌。（IG圖片）

新歌《隱形遊樂場》及MV於倫敦錄製及拍攝，軒仔表示MV取景倫敦，既是「意外」亦是「最好的安排」：「原本完咗演唱會後，打算同爸爸媽媽去法國旅行放假，但爸爸媽媽身體唔舒服，突然間我又塞咗喺倫敦，喺倫敦又有阿Y好多朋友喺度，又有好多香港嘅朋嚟咗呢度。」軒仔本身的團隊亦因為改不到機票，最後只剩下軒仔及攝影師二人留在倫敦籌備MV工作，「好啦！反正成件事都係一個遊樂場啦已經，我覺得我一定要落場玩每一個『攤位遊戲』，所以我自己做埋art team，搵咗我老朋友Queenie Yu做art director、做styling。」上至監製、聯絡當地拍攝團隊、演員、搵景、美指等，下至木工道具、為眾人訂午餐，軒仔都一手一腳負責。「最癲係我嘅photographer Kiko，佢未做過mv導演，我問：『喂，Wyman x 張敬軒呢單嘢，你有冇膽做先？』佢擘大口得個窿。我話其實個flow就係咁，呢幾年我哋嘅生活、所有嘢就係unexpected。」

新歌《隱形遊樂場》及MV於倫敦錄製及拍攝，軒仔表示MV取景倫敦。

由3月16日將歌曲旋律發給Wyman，到3月26日拍攝MV，十日內經歷把歌錄起、跟MV中的演員casting、尋找拍攝團隊、找道具、搵景睇景，軒仔坦言每一次開會的對話都是「唔得㗎、唔得㗎」，「但當大家傾完之後就『會得㗎、會得㗎！』不斷話俾大家聽，係會得嘅！」深深體會到香港人永遠都能將不可能變成可能獨有的精神。他謂最神奇的是MV中的旋轉木馬，亦是最辛苦的挑戰，「我哋第一個選擇係London Eye隔離河邊，好多人都好鍾意去嘅旋轉木馬，但原來要提前一個月申請，所以冇辦法喺嗰度拍攝。但係之後突然接到嗰位老闆嘅回覆，佢話如果我想嘅話，佢仲有一個，係佢親戚嘅backyard。我當時拗晒頭，之後site visit，嚟到呢個叫Chichesterr嘅地方睇完就覺得：『唔得呀！呢件事一定要做呀！』當地人亦都好好，幫我哋book到煙花，仲有我哋隊crew，所有嘢有種水到渠成嘅感覺。呢十日好癲，每日瞓得三、四個鐘，自己亦都啱啱從流感、水土不服當中recover，但係好多謝阿Y、好多謝我哋嘅team。」

張敬軒透露首次做MV監製買飯Book車乜都撈。

Wyman都有亮相MV。

除此之外，MV拍攝團隊及演員，全都是於英國居住的香港人，軒仔表示MV中的情節或場口，都是他們的生活經歷 ，「埋位嘅時候，呢隻歌一起，佢哋嘅情緒就嚟，所以大家睇mv嘅時候見到每一個場口都係真，我哋冇嘢係NG過、冇嘢要重新嚟過。每一滴眼淚、每一個笑容，都係喺呢度生活嘅人嘅寫照。」

Wyman都有亮相MV。

旋轉木馬原來是當地一個老闆親戚的後花院。

Wyman透露填詞靈感源自於他今年二月到米蘭參與時裝周，一天在街上發現一塊廣告燈牌，並寫着「The future is an invisible playground.」，「未來就係一個你睇唔到嘅遊樂場。我覺得幾有意思，可以elaborate一個精神、或者成為一句歌詞，其實都未知，就袋咗先，呢啲咪就係靈感嚟搵你囉。」他又謂這件事對他來說有特別的意義，「九十年代，甚至過咗千禧嗰幾年，香港樂壇做廣東歌，其實係喺一個好快嘅節奏裏面做。呢個節奏近十幾年已經冇咗所謂嘅『七日鮮』，『七日鮮』唔係眨義詞，其實係一種好香港精神嘅嘢，我好多年都冇試過，今次好似突然之間回復番十幾二十年前嗰種熱血，真係好老土又講番嗰幾個字，香港精神、我久違咗嘅一個香港精神。」