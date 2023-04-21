張敬軒久違直播萬人觀看　為新MV親製道具：喺Portobello臨急搵

張敬軒4月20日發佈全新廣東作品《隱形遊樂場》，歌曲上架後，即時登上iTunes、KKBOX的主要音樂串流平台第一位。晚上軒仔便於IG開live宣傳新歌，由於久未開live，加上距離上次出歌已接近一年時間，昨晚的直播有高達一萬多人同時在線收看。



新歌《隱形遊樂場》及MV於倫敦錄製及拍攝。

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回歸創作歌手位置，新歌《隱形遊樂場》由軒仔親自作曲，他表示這次想寫一首自己喜歡的歌曲，「趕潮流嘅嘢唔難做，但係要做一啲嘢或者一首可以感動到自己嘅歌，我覺得會比較忠於自己。」他又感謝一眾製作歌曲、MV的好友團隊的付出，「呢班香港嘅朋友真係冇問價錢、冇講過價錢，只要佢哋有時間，佢哋就嚟。呢種一呼百應嘅感覺係令到今日呢個mv可以成功online嘅原因，所以我想藉住呢個live，親口去多謝參與呢一個MV project嘅所有嘅朋友。好感恩喺生命當中遇到咁多叻嘅人、咁多勁嘅人幫手。」

張敬軒自己動手製作道具，mv一開始出現的控掣台，就是由軒仔親手製作：「塊木板我喺文具舖買，然後搵咗塊舊嘅絲絨包住，上面嗰啲指針全部都喺Portobello臨時臨急搵。」

除了得到眾人的仗義幫忙，軒仔自己亦動手製作道具，mv一開始出現的控掣台，就是由軒仔親手製作，「塊木板我喺文具舖買，然後搵咗塊舊嘅絲絨包住，上面嗰啲指針全部都喺Portobello臨時臨急搵。聽日拍mv，今日覺得：『喂，唔得呀，真係要有個control panel俾阿Y（Wyman）啪掣去撻着個『隱形遊樂場』喎、撻着個木馬。』所以就做咗。要去好多古董舖搵，搵唔到嘅錶，其實有啲係指南針，其中一個係以前嘅電燈掣。」除此之外，軒仔又為一眾DSE考生打氣、又預告將會有另外三個版本的mv釋出、更謂十分期得今個星期日於觀塘apm舉行的簽唱會等。直播期間，身處日本的Wyman黃偉文原來亦在收看，他留言表示自己去了富士山找黃色大門，十分疲累，更相約軒仔過幾天一齊開live。