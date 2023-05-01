黎明澳門開騷自爆唱呢首歌好尷尬　又爆金句笑點十足

黎明（Leon）於澳門新濠天地一連14場《黎明STAGE ON 8演唱會》，首場演岀今日（1日）舉行，全場4000個位幾近爆滿。Leon以國語版《今夜你會不會來》為個唱揭開序幕，緊接唱岀《對不起我愛你》、《送你一瓣的雪花》、《人在邊緣》等金曲。

Leon於澳門新濠天地一連14場《黎明STAGE ON 8演唱會》，首場演岀今日（1日）舉行，全場4000個位幾近爆滿。（陳順禎攝）

適逢五一勞動節，Leon祝現場觀眾勞動節快樂，他問觀眾來自哪個地方，連續幾個人都答「香港」，Leon就話：「好心你香港唔好講嘢住啦，俾人講咗先啦」。接下來唱岀《沒名字的歌，無名字的你》、《願你今夜別離去》及《兩個人的煙火》。

Leon唱岀多首經典金曲，首首都是全唱大合唱的級數。（陳順禎攝）

之後Leon提到有一首歌好少唱，因為有自己個名，唱返自己覺得尷尬，「喺紅館唱過，克服咗，其實黎明即係晨曦，天濛光，尷尬係諗多咗嘅感受，唔好當聽緊我個名，係隻歌嘅氣氛」，之後唱岀《深秋的黎明》。

Leon話以前唱有自己個名嘅歌覺得尷尬。（陳順禎攝）

除了欣賞Leon的歌聲外，相信觀眾都十分期待他爆金句，今次個唱他不算太多「口水」，但都有笑點，例如他提到跟觀眾交換身份，但又話即刻唔得，因為「都未瓜（死），要投胎，要輪迴」。唱岀《一生幸福》前就發表「幸福論」：「睇演唱會 、放假都幸福，係人與人之間嘅温暖，食餐簡單飯同屋企人，幸福，零下十幾度做嘢，食蕃薯，諗起阿媽整嘅蕃薯，都幸，好depends」。

Leon今晚有幾句金句，例如佢話「唔係貪心，係進取」。（陳順禎攝）

席間Leon唱岀《火舞艷陽》、《聽身體唱歌》及《Sugar in the Marmalade》三首快歌，貫徹期「只有勁歌，沒有熱舞」的作風，但仍成為掀起全場氣氛，最後Leon以經典金曲《我的親愛》為個半小時的演岀作結，臨走前仲以廣東話及普通話提醒觀眾「記得拎齊自己嘅嘢」/「記得拿走個人物品」，相當貼心。