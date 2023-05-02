騙徒以時薪100元聘請李克勤演唱會員工　李克勤：千萬不要相信

李克勤五月中於紅館舉行一連六場的《弦續.港樂演唱會》，因為反應熱烈，所以宣佈終極加開第七場，加場門票5月3日於城市售票網公開發售。開演唱會除了黃牛黨炒飛讓歌迷受苦之外，沒想到騙徒又再有新招，竟然代李克勤及主辦單位，公開招聘員工及助理，趁機騙人。

李克勤五月中於紅館舉行一連六場的《弦續.港樂演唱會》。

這幾天不少人whats app上也收到來歷不明的訊息，指李克勤演唱聘請工作人員，薪金每小時100元，晚上於紅館上班，還有附上聯絡電話：「90740728」。李克勤對這個招聘正被廣傳，覺得十分驚訝及好奇：「工作人員試左個應徵電話，對方話目前李克勤助理這個職位太多人申請，叫佢轉去做線上票務助理。之後便繼續問，他又亂說一堆人工非常優厚，但要接受培訓，真的答應做就有負責人再親自聯絡，等咗半天又有另一個自稱主持人出現，再聯絡我哋工作人員。然後佢就畀左條link叫佢入去登記，當然我哋係唔會登記無論點，我都想再三提醒大家，千萬不要相信這些招聘，我們並無因為演唱會招聘任何線上線下助理。」

這幾天不少人whats app上也收到來歷不明的訊息，指李克勤演唱聘請工作人員。

克勤又謂，曾經有人用假帳號於IG上DM他的一些朋友或fans，問他們借錢，幸好他的朋友及fans都非常聰明，沒有上當。所以網上不明來歷信息千萬不要誤信。並請大家認住90740728、61454962這些騙徒號碼，「一見到就block左佢啦。」

李克勤叫大家唔好信網上不明來歷信息。（資料圖片）

對於演唱會加到七場，克勤表示開心及衷心多謝大家支持，最近他是非常之忙，一邊要演唱會練歌採排籌備，另一邊還有兩個廣告要拍：「忙呀，忙到飛起，所以最近都好小心照顧自己身體，不過就少左時間去打波運動，以前一個星期都有幾日可以運動，依家就要攝時間先可以打一次半次咁，盡量都keep住下運動量。」

對於演唱會加到七場，克勤表示開心及衷心多謝大家支持。

克勤又透露這幾年自己做了兩屆中國好聲音冠軍導師，所以今次開騷，也會邀請他的冠軍學生們來一起聚聚，分別是中國好聲音的梁玉瑩、伍珂玥。至於外傳郎朗也會出現，克勤就笑言郎朗會是其中一場嘉賓，至於是哪一場就先賣關子先不告訴大家。