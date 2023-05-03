符致逸離開環球曾感迷失　創立公司望回饋唱片產業為音樂人尋機會

曾為陳奕迅創作過不少大熱作品的音樂人符致逸（Adrian）獲歌神賞識後入行，40歲才辭去高薪厚位，毅然投身樂壇。默默耕耘數年，Adrian於2019年離開唱片公司後，在經歷低潮時才意識到自己一直做的音樂只是為了別人，如今重回自由身卻希望能夠創立新公司，為不同範疇的音樂人提供平台為唱片產業做出貢獻。

Adrian剛剛創立了GroundUp Studios。

Adrian曾為陳奕迅創作過不少大熱作品。

Adrian透露在這兩年間沒有創作，但經歷了心靈上的轉變，在音樂上尋找自己，並發現時所創作的音樂跟以前分別很大，對於旋律的想法都沒有那麼拘謹。加上由於自己入行前從事科技事業，在離開唱片公司後嘗試尋找工作，可惜都不太成功，在偶然機會下開始研究NFT，期間發現透過新科技，能將新音樂帶給大眾，同時為無論是否有所屬公司的音樂人、幕後團隊或歌手帶來新平台及合作機會，而不是商業化的音樂公司。

Adrian透露在這兩年間經歷了心靈上的轉變，在音樂上尋找自己。

至於如何將科技和音樂結合，Adrian表示自己成立新音樂公司是融合了現時唱片產業最好的機制，敢於嘗試尋找傳統找不到的商機：「利用Web3技術及NFT來建立蓬勃的生態圈 ，最終希望吸納不同音樂產業的人，例如經理人、製作人、編曲及填詞人，甚至美術、 Marketing、拍攝MV團隊。入到生態圈，計劃第一部分是建立群組，會與音樂節聯繫，甚至招募未簽約的音樂人，透過互聯網技術的互動能夠交談或尋找創作機會。製成品會放在nft市集，而長遠計劃會製作與音樂有關的電視節目，初步愈多藝人參與當然愈好，無論簽了或未簽公司的藝人都可以參與，希望能夠做到無國界的音樂社區。」