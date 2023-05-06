十大中文金曲頒獎禮完整得獎名單　周慧敏家棟失場提早20分鐘完騷

《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會於今晚（6日）舉行，多位得獎歌手沒有出席，而大部份表演嘉賓屬新人。據悉原定的嘉賓周慧敏和金像影帝林家棟都因事未能出身，全晚最具份量前輩歌手葉麗儀演繹已故音樂大師顧嘉煇經典作品；全晚亦靠不少政商界及體壇名人上台頒獎兼講感受，最後音樂會比原定3個半小時提早20分鐘完成。在網上收看更播足全程零廣告，合共頒發12組獎項，完整得獎名單出爐！

大會率先公布【10位優秀流行歌手大獎】揭開序幕，包括：炎明熹、Gin Lee 李幸倪、Jer 柳應廷、JW 王灝兒、MC 張天賦、泳兒、姜濤、馮允謙、衛蘭及鄭欣宜。可惜十優歌手僅四位上台領獎，場面冷清。

十優歌手僅四位上台領獎，場面冷清。（直播畫面）

【十大中文金曲獎】

1. 《葉落冰川》泳兒

2.《報復式浪漫》馮允謙

3.《人啊人》陳奕迅

4.《Dum Dum》李幸倪

5.《飛鳥俠》布志綸

6.《好想約你》炎明熹

7.《留一天與你喘息》陳卓賢

8.《Glitterfalls》鄭欣宜

9.《We All Are》MIRROR

10.《老派約會之必要》MC張天賦

Gin Lee憑《Dum Dum》奪得「十大中文金曲獎」。（直播畫面）

MC張天賦憑《老派約會之必要》奪得金曲獎。（直播畫面）

炎明熹《好想約你》成十首金曲之一。（梁碧玲攝）

【全球華人至尊金曲獎】：《老派約會之必要》MC張天賦

【最優秀流歌手大獎】

男歌手：MC張天賦

女歌手：鄭欣宜

MC奪最優秀流行男歌手大獎。（直播畫面）

出道兩年的MC張天賦破記錄，奪最優秀流行男歌手大獎及全球華人至尊金曲獎。（直播畫面）

【廣播九十五周年金曲榮譽大獎】：顧家煇

已故殿堂級作曲、編曲及指揮家暨新時代電視資深顧問顧嘉煇先生獲頒「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」，獎項由徒弟徐日勤代領。另外，葉麗儀亦專程由內地返港亮相頒獎典禮，並穿上2010年時與顧嘉煇合作時穿的旗袍，獻唱經典歌《上海灘》。

已故殿堂級作曲、編曲及指揮家暨新時代電視資深顧問顧嘉煇先生獲頒「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」。（資料圖片）

葉麗儀亦專程由內地返港亮相頒獎典禮，獻唱經典歌《上海灘》。（直播畫面）

獎項由徒弟徐日勤代領。（直播畫面）

【金針獎】殿堂級填詞人鄭國江獲頒「金針獎」。

殿堂級填詞人鄭國江獲頒「金針獎」。（直播畫面）

鄭國江獲頒「金針獎」。（直播畫面）

【最佳樂隊／組合獎】

金 獎：MIRROR

銀 獎：Supper Moment

銅 獎：石山街

MIRROR 12子因工作而缺席，仍獲頒最佳組合金獎，台下有不少姜濤粉絲歡呼支持偶像。

MIRROR憑《We All Are》奪得金曲獎，姜濤拍片感謝團隊及粉絲。（直播畫面）

台下有不少姜濤粉絲歡呼支持偶像。（直播畫面）

【最有前途男新人獎】

金 獎：Jeffrey 魏浚笙

銀 獎：Jeremy李駿傑

銅 獎：CY陳宗澤

優異獎：吳啟洋、黃明德、DEZ余宗遙

Jeffrey 魏浚笙最有前途男新人金獎。（電視截圖）

【最有前途女新人獎】

金 獎：雲浩影

銀 獎：張曼莎

銅 獎：蘇麗珊

優異獎：鍾柔美、Lolly Talk、張天穎（排名不分先後）

雲浩影最有前途女新人金獎。（直播畫面）

鍾柔美只得優異獎。（直播畫面）

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡以白色露肩晚裝驚喜亮相做頒獎嘉賓。（電視截圖）

【CASH 最佳創作歌手獎】

金 獎：馮允謙

銀 獎：洪嘉豪

銅 獎：陳明憙

【最佳進步獎】

金 獎：洪嘉豪

銀 獎：石山街

銅 獎：安俊豪

【優秀流行華語歌曲獎】：《為你寫下這首情歌》五月天

【最佳中文唱片獎】：

男歌手：周杰倫---最偉大的作品

女歌手：泳衣---DARK LIGHT OF THE SOUL