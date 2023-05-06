十大中文金曲頒獎禮完整得獎名單 周慧敏家棟失場提早20分鐘完騷
《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會於今晚（6日）舉行，多位得獎歌手沒有出席，而大部份表演嘉賓屬新人。據悉原定的嘉賓周慧敏和金像影帝林家棟都因事未能出身，全晚最具份量前輩歌手葉麗儀演繹已故音樂大師顧嘉煇經典作品；全晚亦靠不少政商界及體壇名人上台頒獎兼講感受，最後音樂會比原定3個半小時提早20分鐘完成。在網上收看更播足全程零廣告，合共頒發12組獎項，完整得獎名單出爐！
大會率先公布【10位優秀流行歌手大獎】揭開序幕，包括：炎明熹、Gin Lee 李幸倪、Jer 柳應廷、JW 王灝兒、MC 張天賦、泳兒、姜濤、馮允謙、衛蘭及鄭欣宜。可惜十優歌手僅四位上台領獎，場面冷清。
【十大中文金曲獎】
1. 《葉落冰川》泳兒
2.《報復式浪漫》馮允謙
3.《人啊人》陳奕迅
4.《Dum Dum》李幸倪
5.《飛鳥俠》布志綸
6.《好想約你》炎明熹
7.《留一天與你喘息》陳卓賢
8.《Glitterfalls》鄭欣宜
9.《We All Are》MIRROR
10.《老派約會之必要》MC張天賦
【全球華人至尊金曲獎】：《老派約會之必要》MC張天賦
【最優秀流歌手大獎】
男歌手：MC張天賦
女歌手：鄭欣宜
【廣播九十五周年金曲榮譽大獎】：顧家煇
已故殿堂級作曲、編曲及指揮家暨新時代電視資深顧問顧嘉煇先生獲頒「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」，獎項由徒弟徐日勤代領。另外，葉麗儀亦專程由內地返港亮相頒獎典禮，並穿上2010年時與顧嘉煇合作時穿的旗袍，獻唱經典歌《上海灘》。
【金針獎】殿堂級填詞人鄭國江獲頒「金針獎」。
【最佳樂隊／組合獎】
金 獎：MIRROR
銀 獎：Supper Moment
銅 獎：石山街
MIRROR 12子因工作而缺席，仍獲頒最佳組合金獎，台下有不少姜濤粉絲歡呼支持偶像。
【最有前途男新人獎】
金 獎：Jeffrey 魏浚笙
銀 獎：Jeremy李駿傑
銅 獎：CY陳宗澤
優異獎：吳啟洋、黃明德、DEZ余宗遙
【最有前途女新人獎】
金 獎：雲浩影
銀 獎：張曼莎
銅 獎：蘇麗珊
優異獎：鍾柔美、Lolly Talk、張天穎（排名不分先後）
【CASH 最佳創作歌手獎】
金 獎：馮允謙
銀 獎：洪嘉豪
銅 獎：陳明憙
【最佳進步獎】
金 獎：洪嘉豪
銀 獎：石山街
銅 獎：安俊豪
【優秀流行華語歌曲獎】：《為你寫下這首情歌》五月天
【最佳中文唱片獎】：
男歌手：周杰倫---最偉大的作品
女歌手：泳衣---DARK LIGHT OF THE SOUL