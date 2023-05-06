十大中文金曲丨一半得獎者冇到場　炎明熹走兩場聞攞獎嘟嘴勁錯愕

《廣播九十五周年 十大中文金曲頒獎音樂會》於今晚（6日）假紅館舉行，出席的得獎嘉賓寥寥可數，司儀今晚講最多一句可能是：「得獎嘉賓有工作在身，大家都好忙。」不過，無綫（TVB）今次都「畀足面」，有份得獎的炎明熹（Gigi）和鍾柔美均親身上台領獎。



炎明熹嘟嘴賣萌。（電視截圖）

炎明熹同MC一齊趕到。（電視截圖）

炎明熹和MC今晚在伊館做騷，錯過領十優歌手獎，中途趕到現場攞十大金曲。當宣布《好想約你》奪得「十大中文金曲」時，炎明熹表現有點錯愕，嘟嘴賣萌。炎明熹一身黑白裝華麗登場，不忘感激一直陪伴自己的人：「首先好想多謝大家一路以嚟嘅支持陪伴，萬千嘅體諒，然後亦好多謝大家嘅熱情，因為我係一個好容易怕醜嘅人，但同大家熟悉後就同大家熟絡起嚟。之後得到大家陪伴，先令我慢慢放開自己同大家傾偈，仲有好多謝公司，同香港電台，等大家畀呢個機會我，然後亦都多謝大家畀呢個機會我，我會繼續加油努力！」獻唱一開始，炎明熹好似有點感冒未開聲，邊播音樂邊說：「一路多謝大家一直以嚟支持，多謝大家咁愛錫我，有少少感動。」之後才繼續唱。

炎明熹好感動。（梁碧玲攝）

炎明熹奪「十大金曲」。（電視截圖）

炎明熹奪「十大金曲」。（電視截圖）

而鍾柔美僅奪「最有前途新人」優異獎，未能得金銀銅，她在台上亦有多謝好多人：「首先多謝港台頒獎，多謝公司TVB 、愛爆音樂，樂小姐畀咗咁多機會我發揮自己，仲有多謝我兩首歌背後製作團隊，化妝師、髮型師、stylelist，仲有我屋企人、朋友同一直支持我嘅fans，多謝大家！」