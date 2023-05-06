P1X3L演唱會一再延期最終取消　Phoebus失望強忍淚水︰我對眼出汗

由香港電台主辦的《十大中文金曲》頒獎禮今晚（6/5）在紅館舉行，P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）奪得「最有前途男新人優異獎」，而金、銀，銅獎則由魏浚笙、李駿傑（Jeremy）及CY陳宗澤奪得。對於失落三甲，Phoebus接受訪問時表示不會失望：「新人係一個心態，有冇獎真係唔重要…我個人嘅作品得兩首唔係好多，希望儲多啲歌，播嘅次數都會多啲。」



Phoebus奪得「最有前途男新人優異獎」。（鄺鈺瑩 攝）

除了希望推出更多的新歌外，Phoebus坦言最想開屬於P1X3L的演唱會，原定6月至8月暑假檔期開的演唱會一再被延期，最終公司突然宣布取消：「本身係呀，而家我都想知幾時搞。（有冇問公司？）公司話會搞㗎，我哋好想搞呀咁囉，但而家話取消咗。」他直言一直有追問演唱會取消原因，但公司一直只回覆：「我哋會搞㗎啦，好想搞㗎。」

問到有沒有實際行動爭取，Phoebus說在訪問中提及事情已是實行的一部分，有否因而失望？他深呼吸後說：「老實講，係有。由出道嗰年已經話要搞，第一年出完歌就話下年會搞，上年話會搞都冇搞，今年搞都未搞。」他更一度講到眼濕濕，更向着鏡頭公開爭取開演唱會：「唔係呀，我對眼出汗……希望公司快啲搞屬於P1X3L嘅演唱會，真係好想搞。」至於開演唱會是否續約條件，他笑言：「開咗先傾續約。」

Phoebus坦言最想開屬於P1X3L的演唱會。（鄺鈺瑩 攝）