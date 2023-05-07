CHILL CLUB頒獎禮完整賽果｜Anson Lo撼贏姜濤奪年度男歌手金獎

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》今晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行，大會頒發16組獎項。當中大會安排了一眾歌手分作不同主題上台獻唱，亦邀請了黃宣、高五人及秋山黃色作表演嘉賓。



22:44 CHILL CLUB 年度男歌手

金獎：Anson Lo 盧瀚霆

銀獎：姜濤

銅獎：Ian陳卓賢

姜濤逐一感謝MIRROR所有成員。

Anson Lo撼贏姜濤奪年度男歌手金獎。（直播畫面）

姜濤奪年度男歌手銀獎。（直播畫面）

Ian奪年度男歌手銅獎。（直播畫面）

22:40 CHILL CLUB 年度女歌手

金獎：鄭欣宜

銀獎：陳蕾

銅獎：Serrini

鄭欣宜因身體不適，未能到場。

22:11 CHILL CLUB 年度組合大獎

金獎：MIRROR

銀獎：ERROR

銅獎：COLLAR

21:52 CHILL CLUB 年度樂隊

金獎：Dear Jane

銀獎：RubberBand

銅獎：ToNick

21:40 岑寧兒、衛蘭、Jer柳應廷及Edan呂爵安分別獻唱了各自的歌曲後，四人一同合唱《人類群星閃耀時》。

21:32 CHILL CLUB 年度唱作歌手

金獎：林家謙

銀獎：Ian陳卓賢

銅獎：馮允謙

20:52 黃偉文奪得CHILL CLUB「年度填詞人」獎項，Thor早前更飛到英國倫敦將獎項交到Wyman手上。

黃偉文奪得「年度填詞人」獎項。（直播畫面）

20:49 T-Ma及王雙駿奪得「CHILL CLUB 年度監製」獎項

T-Ma及王雙駿奪得「年度監製」獎項。（直播畫面）

20:46 Ariel Lai及黃兆銘奪得「CHILL CLUB 年度編曲人」獎項

Ariel Lai及黃兆銘奪得「年度編曲人獎項」。（直播畫面）

20:44 徐浩奪得「CHILL CLUB 年度作曲人」獎項

徐浩奪得「年度作曲人獎項」。（直播畫面）

20:35 CHILL CLUB 年度新人男歌手

金獎：Jeremy李駿傑

銀獎：吳保錡

銅獎：Phoebus吳啟洋

20:33 CHILL CLUB 年度新人女歌手



金獎：COLLAR

銀獎：Cloud雲浩影

銅獎：kayan9896

20:10 MC張天賦再奪CHILL CLUB 另類歌曲獎項。

MC張天賦再奪另類歌曲獎項。（直播畫面）

19:58 MC張天賦憑《小心地滑》奪得CHILL CLUB 年度另類歌曲獎。

MC張天賦憑《小心地滑》奪得年度另類歌曲獎。（直播畫面）

19:55 Dear Jane憑《到底發生過什麼事》奪得CHILL CLUB 年度搖滾歌曲獎。

Dear Jane憑《到底發生過什麼事》奪得年度搖滾歌曲獎。（直播畫面）

19:35 CHILL CLUB 年度流曲歌曲獎-Anson Lo《永順街39號》

Anson Lo奪「年度流曲歌曲獎」。（螢幕截圖）

19:30 CHILL CLUB 年度節奏藍調歌曲獎-馮允謙《報復式浪漫》

馮允謙奪「年度節奏藍調歌曲獎」。（螢幕截圖）

谷德昭做主持。（螢幕截圖）

19:18有組合 野佬《抗氧化》同Dear Jane《到底發生過什麼事》。

19:15 Anson Lo出場唱《Mr. Stranger》，全場high爆！

+ 2

19:09 到陳柏宇出場，唱《有天》，又有per se唱《竊竊詩》，仲有泳兒唱《葉落冰川》。

陳柏宇出場，唱《有天》。（螢幕截圖）

19:06 之後有艾粒表演，又有黃妍唱《心的全部》。

19:04 頭炮由Ian（陳卓賢）唱《留一天與你喘息》。