CHILL CLUB頒獎禮完整賽果｜Anson Lo撼贏姜濤奪年度男歌手金獎
《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》今晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行，大會頒發16組獎項。當中大會安排了一眾歌手分作不同主題上台獻唱，亦邀請了黃宣、高五人及秋山黃色作表演嘉賓。
22:44 CHILL CLUB 年度男歌手
金獎：Anson Lo 盧瀚霆
銀獎：姜濤
銅獎：Ian陳卓賢
姜濤逐一感謝MIRROR所有成員。
22:40 CHILL CLUB 年度女歌手
金獎：鄭欣宜
銀獎：陳蕾
銅獎：Serrini
鄭欣宜因身體不適，未能到場。
22:11 CHILL CLUB 年度組合大獎
金獎：MIRROR
銀獎：ERROR
銅獎：COLLAR
21:52 CHILL CLUB 年度樂隊
金獎：Dear Jane
銀獎：RubberBand
銅獎：ToNick
21:40 岑寧兒、衛蘭、Jer柳應廷及Edan呂爵安分別獻唱了各自的歌曲後，四人一同合唱《人類群星閃耀時》。
21:32 CHILL CLUB 年度唱作歌手
金獎：林家謙
銀獎：Ian陳卓賢
銅獎：馮允謙
20:52 黃偉文奪得CHILL CLUB「年度填詞人」獎項，Thor早前更飛到英國倫敦將獎項交到Wyman手上。
20:49 T-Ma及王雙駿奪得「CHILL CLUB 年度監製」獎項
20:46 Ariel Lai及黃兆銘奪得「CHILL CLUB 年度編曲人」獎項
20:44 徐浩奪得「CHILL CLUB 年度作曲人」獎項
20:35 CHILL CLUB 年度新人男歌手
金獎：Jeremy李駿傑
銀獎：吳保錡
銅獎：Phoebus吳啟洋
20:33 CHILL CLUB 年度新人女歌手
金獎：COLLAR
銀獎：Cloud雲浩影
銅獎：kayan9896
20:10 MC張天賦再奪CHILL CLUB 另類歌曲獎項。
19:58 MC張天賦憑《小心地滑》奪得CHILL CLUB 年度另類歌曲獎。
19:55 Dear Jane憑《到底發生過什麼事》奪得CHILL CLUB 年度搖滾歌曲獎。
19:35 CHILL CLUB 年度流曲歌曲獎-Anson Lo《永順街39號》
19:30 CHILL CLUB 年度節奏藍調歌曲獎-馮允謙《報復式浪漫》
19:18有組合 野佬《抗氧化》同Dear Jane《到底發生過什麼事》。
19:15 Anson Lo出場唱《Mr. Stranger》，全場high爆！
19:09 到陳柏宇出場，唱《有天》，又有per se唱《竊竊詩》，仲有泳兒唱《葉落冰川》。
19:06 之後有艾粒表演，又有黃妍唱《心的全部》。
19:04 頭炮由Ian（陳卓賢）唱《留一天與你喘息》。