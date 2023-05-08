CHILL CLUB頒獎禮｜盤點21個港台奪獎冇出現　竟現身ViuTV嘅歌手

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行，有不少網民都將頒獎典禮與昨晚（6日）舉行的《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會作比較，皆因有一半得獎者都沒有出席。雖然MIRROR成員姜濤及Jer柳應廷、Jeffrey魏浚笙及布志綸都有拍片講感受，但仍然星光暗淡。

《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會有一半得獎者都沒有出席。（直播畫面）

翻看ViuTV日前公開的表演名單，昨晚奪獎沒有現身但會出席CHILL CLUB頒獎典禮的歌手，包括有MIRROR、COLLAR、洪嘉豪和衛蘭。而出席兩個頒獎禮的歌手就有MC張天賦、Gin Lee、泳兒、馮允謙、Phoebus吳啟洋、張蔓莎、雲浩影、DEZ余宗遙、Aiden 洪助昇、CY 陳宗澤、張天穎、蘇麗珊、石山街。

ViuTV日前公開了頒獎禮的表演名單。（FB圖片）

另外，CHILL CLUB頒獎禮今年一改以往「十大歌曲」的頒獎形式。首次以歌曲音樂類型來劃分獎項，並分別設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB 年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB 年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILL CLUB 年度另類歌曲獎」。為的是鼓勵本地音樂同業製作不同曲風的作品，同時為樂迷提供更多元化的音樂選擇。另外，今年MIRROR成員再次成為獎項大熱，個人獎項及團體獎共獲19個提名，其中Ian陳卓賢更以3獎入圍成為大熱門。