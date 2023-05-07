CHILL CLUB頒獎禮｜大國文化奪11獎成大贏家　其他公司加埋都唔夠

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》今晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行，全晚頒發16組獎項。總結所有獎項，大國文化憑11個獎項，成為大贏家！

MIRROR奪「年度組合」金獎。（直播畫面）

Anson Lo盧瀚霆奪「CHILL CLUB 年度男歌手」金獎。（直播畫面）

姜濤奪「CHILL CLUB 年度男歌手」銀獎。（直播畫面）

Ian陳卓賢奪「CHILL CLUB 年度男歌手」銅獎。（直播畫面）

大國文化旗下男女團奪得的團體及個人獎項包括有：Anson Lo奪「年度流曲歌曲」、COLLAR奪得「年度新人女歌手」金獎、Jeremy李駿傑奪得「年度新人男歌手」金獎、吳保錡奪得「年度新人男歌手」銀獎、Ian陳卓賢奪得「年度唱作歌手」銀獎。至於「年度組合大獎」，MIRROR、ERROR及COLLAR分別奪得金銀銅三個大獎。另外，Anson Lo盧瀚霆、姜濤及Ian陳卓賢分別包辦「CHILL CLUB 年度男歌手」金銀銅三個大獎。

華納唱片則排第二奪得5獎，Dear Jane憑《到底發生過什麼事》奪得「年度搖滾歌曲」獎、MC張天賦憑《小心地滑》奪得「年度另類歌曲」獎及「另類歌曲」、Dear Jane奪得「年度搖樂隊」金獎。另外，陳蕾就奪得「年度女歌手」銀獎。

寰亞唱片則奪4獎：馮允謙憑《報復式浪漫》奪得「年度節奏藍調歌曲」、Cloud雲浩影奪得「年度新人女歌手」銀獎、馮允謙奪得「年度唱作歌手」銅獎和欣宜奪奪得「CHILL CLUB 年度女歌手」金獎。

環球唱片，就有Phoebus吳啟洋奪得「年度新人男歌手」銅獎。