「AI陳奕迅」唱《時光倒流一句話》超震撼　網民讚好聽過原唱版本

AI人工智慧科技發展已成為熱話，更令人思考究竟人類的工作是否會被取代。現時除了聊天機器人，AI還可以創作歌曲，內地網站更出現了AI歌手，繼Al孫燕姿之後，還有Al陳奕迅的出現。



網上湧現「AI陳奕迅」唱其他歌曲的影片。（資料圖片）

如果在YouTube搜尋「Al陳奕迅」，會有不少以陳奕迅的唱腔，去唱其他歌曲的影片，包括有林家謙的《時光倒流一句話》、林宥嘉的《壞與更壞》、光良的《童話》，甚至連陳慧嫻《千千厥歌》及李榮浩的《烏梅子醬》都有。

在YouTube搜尋「Al陳奕迅」，會有不少以陳奕迅的唱腔，去唱其他歌曲的影片。（YouTube截圖）

雖然有些效果略為粗糙，一聽便知道不是原唱亦不是Eason，但「Al陳奕迅」版本的《時光倒流一句話》效果都算像真，幾乎八成與Eason原音相似。可能由於林家謙曾為Eason創作過不少作品，《時光倒流一句話》無論旋律及歌曲氛圍都很適合Eason演繹，故經過AI技術之後，幾乎無違和感。有網民留言表示想點唱《某種老朋友》，更大讚：「一路聽，會幻想Eason本人演繹會更有感情」、「鍾意過原唱版本」。

網民讚好聽過林家謙的原唱版本。（資料圖片）

不過AI創作歌曲或歌手已引起極大爭議，因早前網絡上瘋傳了一首Drake與The Weeknd合唱的歌曲《Heart on My Sleeve》，點擊率在TikTok突破三千萬點擊。但原來歌曲是以AI技術生成的作品，令大批樂迷感驚訝。作為全球最大的唱片公司之一，環球音樂就宣布對AI生成音樂「宣戰」，歌曲隨即被下架。

早前外國樂壇已鬧出AI歌曲風波。（IG圖片）

另外，環球音樂更要求Spotify和Apple Music等音樂串流平台，禁止使用AI翻唱的音樂，並切斷AI對內部音樂的訪問權限，防止開發人員用現成歌曲來訓練AI模型。