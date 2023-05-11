鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》 網友：好驚喜！

每晚與觀眾合唱環節是今次周杰倫演唱會的焦點，昨晚入場觀賞的星級嘉賓有容祖兒、阿Sa，順利成章可以與周杰倫合唱，而阿Sa就選了《明明就》，令在場觀眾相當興奮，之後周杰倫就選中一位坐第一排的觀眾合唱，這位觀眾選了《說好的幸福呢》，很多現場觀眾初時以為是普通人，其實他的真正身份是鄭志剛，即是鄭裕彤的長孫及鄭家純的長子，鄭志剛現為新世界發展有限公司行政總裁，K11集團創辦人、主席，絕非普通頭排觀眾。

可能現場太多人關係，鄭志剛唱《說好的幸福呢》有點緊張亦有少少失準，不過熱愛唱歌的他，經常在抖音表演，水準絕對不容懷疑，而演唱會結束後，周杰倫亦在IG stories上載了鄭志剛唱歌畫面，認真俾面。翻返記錄，鄭志剛前年曾與周杰倫合辦過藝術展，其實兩人私底下亦是好朋友，早有淵源，所以昨晚周杰倫才會邀請鄭志剛上台合唱Jam歌。

周杰倫昔日開騷的精彩照片（FB@周杰倫）

鄭志剛一向致力推動文代藝術創作，除了同杰倫，他亦曾與不少藝人合作。月前韓國女團BLACKPINK一連3日在亞洲國際博覽館開演唱會，鄭志剛就化身成fans，在其個人IG帳戶內開心share他與BLACKPINK的合照。

鄭志剛唱出《說好的幸福呢》。(ig圖片)

原來是新世界發展的CEO 鄭志剛。