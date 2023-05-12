周杰倫演唱會場外被搶飛事件 大會建議：為自己有效門票拍下照片

周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站，昨晚來到第五場，每晚中環海濱活動中心，都擠滿進場準備看演唱會的觀眾，以及場外核心外圍聽歌的歌迷。外圍摩天輪碼頭等地方，每晚來揍熱鬧的人潮，一晚比一晚多，場內兩萬人睇騷，場外亦最少站了近萬人聽歌。

昨晚 (11日)晚上約9時，警方接獲一名男子報案，指他本擬前往中環海濱活動區欣賞周杰倫演唱會，途中在添華道被人劫去2張演唱會門票。初步調查後，將案件列作「搶劫」，正進一步了解事發經過，暫時無人被捕。

周杰倫演唱會期間，由於有場外有大批市民，警方加派警員到場維持秩序。（梁偉權攝）

演唱會主辦寶輝娛樂發言人表示，並不知道發生搶劫事件，大會透過報道才知道有這樣瘋狂的搶劫行為，而當事人並無與大會聯絡尋求協助，大會亦不了解當時真實情況，既然當事人已報警，相信警方會有適當處理。

大會希望再三提醒所有入場觀眾，最安全保障自己的方法，先為自己手持的有效門票拍下照片，以紀錄自己的座號，萬一有遺失及發生意外，亦可以聯絡大會尋求協助，無憑無證的話，失去門票大會也愛莫能助。而且千萬不要以身試法，因為演唱會外，每日也有很多不法之徒，不停向路人兜售黃牛門票，這些票是否有效，無從得知。亦有不少人是向觀眾即場反收購門票。如果有人向這些不法之徒展示自己的入場門票，非常容易會受騙或被搶走門票。

由於場外每晚都有近萬人在圍觀，大家不單要小心門票，亦要小心自己財物，以確保能開心欣賞演唱會，而非受到傷害。