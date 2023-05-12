溫拿樂隊推出新歌《由始至今》　譚詠麟鍾鎮濤作曲證兄弟情不變

由譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強組成的溫拿樂隊今年已經成立50周年，五虎聚首一堂炮製新作《由始至今》，縱使成員間有散有聚，不過由始至今兄弟情不變，並合力創造出溫拿時空，與樂迷一起走過不同歲月。

《由始至今》由譚詠麟，與鍾鎮濤（B哥哥）共同作曲，譜寫朗朗上口的旋律，再由校長填上真摯直白的歌詞，記下歷年來的心跡；最後兩段副歌的歌詞，更巧妙地加入溫拿不同經典作品的歌名，有《溫拿狂想曲》、《Sha La La La》、《追趕跑跳碰》、《千載不變》等等。歌曲尾奏部份，更加入色士風演繹經典金曲《友誼萬歲》的旋律餘音縈繞，彭健新都話：「最尾段色士風攞命呀！」

由譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強組成的溫拿樂隊今年已經成立50周年。

溫拿五虎齊人拍《由始至今》MV，特意挑選新界一個營地拍攝，原來五虎一路以來都未試過如此放鬆去玩，放下工作繃緊的心情。製作團隊更為他們準備樂器及音響系統，讓五位大男孩野外夾Band過足癮！他們興奮說：「以前圍住個營火，攞支木結他唱下就有，露營夾band真係第一次呀！」

早前因疫情關係，雖然溫拿五虎的工作進度有所影響，不過他們沒有停下腳步，期間已創作了多首歌曲準備面世。而首發新歌《由始至今》由校長與B哥哥合寫，兩位相當有默契，有次校長到B哥哥家中作客，說起要籌備新歌，很自然地B哥哥拿起結他，校長哼唱旋律，再將溫拿的點滴寫入歌詞，B哥哥說：「本身有諗過搵人寫歌詞，但係寫溫拿冇人夠我哋熟！」《由始至今》就此成形。

溫拿出新歌！

談到新歌創作，彭健新幽默說：「佢哋(校長與B哥哥)好好人呀！話『你放心，點都留番句你唱嘅』，真係得一句！哈哈！」健仔還即場唱兩句，校長敬他一句：「依家又唱到喎。」健仔再回：「我歌星嚟㗎嘛！」在旁的陳友再加一句：「我哋要上《中年好聲音》呀！哈哈！」B哥哥又說：「編曲方面經歷咗好多波折，健仔話冇結他solo唔制喎，咪加多段俾佢啦，特別送俾彭健新嘅！」拍攝現場笑聲不斷。阿強久不久才回香港，陳友想起以前叫阿強有個花名叫「豬頭強」，現在變成「白頭強」，校長笑言說：「佢個底係黑嘅，個面係漂嘅，幾有型呀！」阿強則說：「唔知係咪掛住香港，掛到頭都白埋。」

《由始至今》由譚詠麟，與鍾鎮濤（B哥哥）共同作曲，譜寫朗朗上口的旋律，再由校長填上真摯直白的歌詞。

溫拿五虎玩得又有活力，陳友說：「我哋唔係好大啫，都係啱啱『登七』之嘛。人生七十唔係好多，但我哋仲可以仲壯壯健健，種感受真係好正能量㗎！」他續說：「今日唔知聽日事，有得唱就唱，開心就開心囉，一路踩落去，踩多30年夠唔夠呀？哈哈！」B哥哥表示這就是溫拿精神。校長說：「有人話過我哋好似一幅畫，有高有矮，有肥有瘦，係一個緣份嚟，可以將呢份友誼細水長流帶出嚟，可以融洽相處咁多年要好好珍惜。」陳友又寄語年輕一代：「啲年輕人成日問我點樣可以玩band成功，秘訣就係要溝通，有啲嘢傾下傾下就掂㗎喇！」