周杰倫演唱會新增「再次識別認證」措施　防止不法炒賣門票牟利

周杰倫（周董）前晚（11/5）舉行第五場《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站》，當晚發生疑為當街搶劫門票案件後，警方調查得知搶票者是持雙程証來港的黃牛黨。據報前晚演唱會進行大半時，約晚上九時後，仍有外圍歌迷以八千蚊高價想買炒飛進場，進行交易期間，兩批黃牛黨發生爭執引至搶門票事件，有人即時衝向場外尋找警方報警協助。



周氏音樂搭配美學視覺效果，讓歌迷沉浸在視覺聽覺頂級享受的音樂「嘉年華」！

周杰倫香港主辦單位，寶輝娛樂今日（13/5）發出公告，提醒歌迷下雨天不要帶傘進場外，亦同步公報了新措施，今晚即時開始實施新措施，但凡進場觀眾，如演唱會舉行期間，離開現場再折返者，必須於離開時，於公眾席入口等侯工作人員給予能再次進場的証明以示識別，免有人進場後，再不法炒賣門票牟取暴利，換其他人進場。

大會發言人表示，留意到之前五場演出，每當接近九時左右，就開始有部份觀眾車輪轉地離場又再進場，期間以票尾難作記認，有沒有換人進場難以識別，所以今明兩晚但凡進場後要離開再折返觀眾，必須配合大會的「再次識別認證新措施」，亦同時希望觀眾不要相信黃牛。

《鬥牛》這首歌曲中，籃球結合舞感更令全場歌迷眼睛為之一亮！

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站》最新入場公告

1. 今明香港天氣不穩定，可能會有雨，觀眾不能帶雨傘進場，如果下雨，大會會備有雨衣派發給進場觀眾。

2. 但凡進場觀眾，如演唱會舉行期間，離開現場再折返者，必須於離開時，於公眾席入口等侯工作人員給予能再次進場的証明以示識別，免有人進場後，再不法炒賣門票牟取暴利，換其他人進場。