李克勤唱《玻璃之情》重提與張國榮唱K回憶　感性答謝樂迷支持

李克勤7場的「弦續李克勤‧港樂演唱會」紅館騷昨晚（13/5）正式開鑼，曾任兩屆《中國好聲音》導師的他邀請了冠軍人馬伍珂玥和梁玉瑩擔任嘉賓，他們分別合唱出《刻不容緩》及《合久必婚》等歌曲。兩位學員表現興奮，直言很榮幸能擔任克勤的演唱會嘉賓。



李克勤邀請了《中國好聲音》冠軍人馬伍珂玥和梁玉瑩擔任嘉賓。（葉志明攝）

李克勤邀請了《中國好聲音》冠軍人馬伍珂玥和梁玉瑩擔任嘉賓。（葉志明攝）

克勤隨後唱出哥哥張國榮的作品《玻璃之情》，亦勾起他與哥哥一同唱K的回憶：「佢同我講《大會堂演奏廳》唔使咁唱，學咗啲嘢，獲益良多。」他解釋揀這首歌的原因，除了是因為很喜歡哥哥外，亦很喜歡當中的曲和詞。演唱會又點少得大合唱環節，克勤還充當指揮帶領四面觀眾唱出《紅日》，場面溫馨又搞笑。

克勤還充當指揮帶領四面觀眾唱出《紅日》，場面溫馨又搞笑。（葉志明攝）

去到Encore部份，克勤坦言過去數年在香港的時間不多，自己亦曾猶豫到底應不應該開今次的演唱會：「香港樂壇日日唔同…2001年做過一次管弦樂團演唱會，二十幾年後再做，花嘅時間唔會比正常演唱會少…」他又解釋因管弦樂團晚上11時便要收工，所以演唱會完結得有點倉猝。為了報答樂迷的熱情，克勤最後送上《誰願分手》和《深深深》為演唱會劃上句號，他感性表示：「好珍惜每場演唱會，會記得你哋每人每一下嘅掌聲同歡呼聲。多謝你哋，令到我好開心、好難忘。」

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盧淑儀激罕帶埋兩個囝囝，15歲大仔李立仁（Ryan）同13歲細仔李力司（Rex）現身支持李克勤。（葉志明攝）