AK腳傷痊癒Ian畀自己200分　陳蕾被同事打沉失信心驚有黑圖GIF

MIRROR成員江爆生 （AK)、陳卓賢 (lan)及陳蕾（豹哥）的《拉闊音樂會江𤒹生× 陳蕾× 陳卓賢》今日 (14日）於亞洲國際博覽館舉行，完騷後三人接受《香港01》訪問。上星期日（7日）AK因為腳傷，所以在頒獎禮後未有做訪問便離開，今日他透露腳傷已經好了不少：「呢個禮拜有一直冰敷，其實冇乜事，今日都活動自如咗好多。」

AK隻腳已經好返好多，之前只係拉親下。（梁碧玲 攝）

AK被問到有否像Anson Lo般貼止痛貼兼順便除腳毛，卻被Ian大爆「冇腳毛」。AK指當日其實是因為在換衣服時鞋子未穿好，在台上跳舞時便因此而受傷，至於在台上未見他有任何不妥，他就激動說：「食過夜粥㗎嘛，話晒都係dancer出身，專業表演者嘛。」

Ian爆AK係「光管腳」冇腳毛。（梁碧玲 攝）

豹哥今次音樂會被指是「跳舞擔當」，被問到表現時，AK及Ian都異口同聲的說：「好好！我哋排舞嗰時已經會睇play back，其實已經幾齊。」Ian指今次音樂會排練時間十分短：「豹哥完全跟到進度係最驚人。」

Ian今次特別有自信。（梁碧玲 攝）

三人分別為自己今次的音樂會評分，Ian自信滿滿的說：「二百零幾分左右！」AK即笑指Ian很假並給自己80分，豹哥則因為落台後被公司同事取笑所以失去信心。之後AK大讚豹哥用4日便學會舞步：「點都好，你贏嘉豪（洪嘉豪）！」因為他們知道洪嘉豪不能在4天便學會舞步。三人談到學習跳舞，Ian便說教了豹哥一個比較特別的舞步：「估唔到我都有教人跳舞嘅一日。」

陳蕾首變唱跳歌手落台即被同事打沉。（梁碧玲 攝）

至於今次音樂會的組合是首次合作，豹哥被問到會否之後想繼續與MIRROR其他成員合作時，則回答：「想，喺音樂方面都會想同其他成員合作下。」至於跳舞方面豹哥便立即「耍手擰頭」。

陳蕾再同MIRROR合作只想係音樂方面。（梁碧玲 攝）

另外，AK昨日在現場演唱的新歌《 Blue Monkey》亦是出自Ian的手，Ian說：「今次二度作曲畀佢。」至於首唱《 Blue Monkey》時結尾的高音唱得十分好，令AK質疑Ian寫歌時是否作弄他：「佢寫出嚟嘅時候，我話你寫嘅時候有冇諗過我唱唔唱到？」之後Ian表示用了激將法去刺激AK唱出結尾的高音：「嗰度有個位有啲高，即係你可以唔唱嘅你驚唱唔到。我話我有其他旋律俾你得啦，跟住佢就話唔得啦咁樣。」Ian果然十分了解AK，知道用激將法便可以成功令AK乖乖聽從。