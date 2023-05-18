MIRROR四子登TFT疑有執過聲　網民爆MakerVille請專人赴日修音？

MIRROR四子柳應廷、李駿傑、Anson Lo及姜濤登上日本音樂頻道The First Take（TFT），重新演繹《Rumours》，昨晚9時片段在官方YouTube頻道上架，至今已累積了46萬點擊。一眾「鏡粉」準時湧入專頁瘋狂洗版式讚好留言，其中Anson Lo及Jer就獲得最多好評。

MIRROR 4子柳應廷、李駿傑、Anson Lo及姜濤登上日本音樂頻道The First Take。

有了第一次經驗，Jer和Jeremy唱功更見淡定，首次登場的Anson Lo表現輕鬆，但相比之下姜濤就非常拘謹，唱功不穩兼聲量時大時細。在眾多「鏡粉」的留言當中，Anson Lo及Jer佔最多好評，Jeremy的表現亦獲讚令人眼前一亮，令人氣一直高企的姜濤似乎被其他成員掩蓋。

姜濤好緊張。

Anson Lo表現輕鬆穩定。

不過有網民在網上討論區出Post討論今次的演出，有人質疑影片曾被修音，其後亦在網絡瘋傳MakerVille是Sony Music的客戶，負責助MIRROR拓展香港以外的市場。有網民爆料指，MIRROR的全新英文歌《Rumours》都是由Sony Music負責，今次MakerVille請了一班香港的Engineer飛過去日本做錄音及混音，修好音才將錄音交給First Take將錄音配合影片再發布。