中年廣告設計師憑努力成作曲人 監製伍樂城助她追夢成功

何洢鏵Lena 原本從事廣告設計行業，年輕時雖曾學過一陣子鋼琴，但卻沒有繼續彈下去的動 力。兜兜轉轉直至數年前，Lena 因一段旅遊廣告宣傳片而深深被觸動，原因正是片中的 配樂與畫面的結合，令她格外欣賞。Lena 笑言:「做廣告設計也是創作，經常有不同念頭 Pop 出來。」所以在隨後的日子，Lena 亦不時浮現對音樂的興趣，最終她決定追隨內心的聲音，報讀專業音樂課程。

《宇宙之約》更拍成MV。

與音樂結緣 Follow The Path

「如赴約 門縫自會打開 在瞬間」是 Lena 的作品《宇宙之約》的其中一句歌詞，無意中正 好形容了她與音樂結緣之始，她說:「有一次路經某地，升降機剛好停在伯樂音樂學院的 樓層，門打開讓我看見了相關的課程。」

何洢鏵Lena 憑著對音樂的追求終成為作曲人，歌曲由新晉歌手Adrian.T演繹。

於是如同命運的牽引下，Lena 報讀了一系列的音樂課程，由短期體驗到決定投身長期學 習，過程卻非平順無阻，她回憶道:「起初覺得這是不可能的夢想，因為我沒有正式的音 樂底子，會覺得擔心，同時又羨慕別人能夠做音樂，做到一首歌。在課程中試過功課只是 僅僅合格，但我依然不想放棄、不想再 Delay，我相信應 Follow the path。」

Lean 嘗試過多個不同類型的課程，到後期跟隨伍樂城先生學習配樂，及得到著名作曲人溫翰文指導，Lena 最終成功在眾多學生中脫穎而出，與行內知名監製及填詞人合作，為新晉歌手寫下出版作品《宇宙之約》，令她感到非常興奮及自豪。歌曲描述了在生命中遇到 Soulmate (靈魂伴侶) 的感受，帶出了喜悅和相信「可能」的 訊息，想必與 Lena 遇上音樂是一樣的奇妙又美好吧!Lean 期望能從感性中尋找到快樂的 音符，將經歷化為生命裏的拍子和音色，與大眾分享正面的能量。Lena 說《宇宙之約》 只是她其中一首作品，尚有更多的在製作中;在未來，她亦希望將音樂與不同的媒介結 合，例如攝影、繪畫、環境與設計。