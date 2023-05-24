J Music劇透｜新環節撼《Chill Club》 《勁歌金榜》加到20個位

《勁歌金曲》壽終正寢之後，無綫原來仍會保留勁歌金榜，再另外推出全新音樂節目《J Music》。前日無綫就於YouTube發布「TVB全新音樂系列」短片，《勁歌金榜》主持許文軒話全新的《勁歌金榜》將會新增到20個位置，但都係播15分鐘，究竟同《勁歌金曲》有咩唔同？



《勁歌金曲》上周完成42年歷史任務，最後一集以特備節目《勁歌43年情．讓音樂高飛》形式播出，而《勁歌金曲》結束後，將會由新音樂節目《J Music》接棒，其中《勁歌金榜》環節將會保留同分拆出來，即仍然會繼續有音樂排行榜。

《勁歌金曲》原本由崔建邦主持，他本來會負責埋數榜角色，但改革後的《勁歌金榜》節目則由許文軒主持。（節目截圖）

前日無綫就於YouTube發布「TVB全新音樂系列」短片，介紹《勁歌金榜》、《J Music》節目，《勁歌金榜》將於5月27日起，逢星期六晚上11:00-11:15播放，並由許文軒（Edmond）擔任主持，他指全新《勁歌金榜》將會新增到20首歌，讓觀眾聽到更多類型的歌曲，另外亦有歌手與音樂人專訪，志在令觀眾深入了解歌手動向、演唱會、專輯同音樂大小事。

許文軒指《勁歌金榜》將會由10首歌新增到20首歌。（節目截圖）

《勁歌金榜》中會有專訪歌手環節。（節目截圖）

至於《J Music》則由冼靖峰、潘靜文任主持，葉肇中做音樂總監，節目6月4日起逢星期日晚10:30-11:00播放。節目預告中見到曾比特、余宗遙、布志綸、Michael C、鍾柔美，以及台灣歌手魏嘉瑩等亮相，主持話會為歌手度身訂造不同類型音樂，讓他們可以Jam歌，令唔同歌手有交流機會，聽落同ViuTV《Chill Club》都有啲相似。

另外，《J Music》中的「Gi心批」環節，則有炎明熹（Gigi）擔大旗，她歡迎粉絲來信，話會嘗試解答大家煩惱和送出小禮物。整體而言，比起之前只得歌手唱新歌、Chit-chat幾句和數榜的《勁歌金曲》，確實更豐富和多元化！

按圖睇《J Music》節目預告：

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