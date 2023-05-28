楊千嬅廣州開騷人氣爆燈　笑台下歌迷叫聲悽厲：好耐冇聽呢啲聲音

楊千嬅世界巡迴演唱會《MY TREE OF LIVE》首站一連兩場在廣州展開，門票開售即秒殺外，除了場內兩萬多觀眾參與之外，場外亦被兩萬多外圍觀眾包圍，非常誇張。



楊千嬅在廣州開騷。

千嬅登場時站在高三層樓的吊台出現，獻唱《飛女正傳》，場內場外人群，真正切合了她的歌詞:「世界將我包圍、誓死都一齊」，又連唱出多首經典歌曲，包括《烈女》、《少女的祈禱》、《可惜我是水瓶座》等，之後跟觀眾打招呼說：「四年前的這一個舞台，是我的夢想出發點，四年後的今天有緣份跟大家再慶祝，我相信過去四年，每個人都有各自的旅程，有屬於自己的故事，今晚我非常之誠意邀請大家，用心去欣賞呢個演唱會，用心去感受呢個舞台，我們一起回憶、細訴和分享我們的每一秒煎敖、每一串傾慕。」觀眾熱烈歡呼，不停跟著她每首歌大合唱。

相隔四年再去廣州，楊千嬅非常開心。

相隔四年再到廣州開騷，千嬅開心說：「大家好，好耐冇見呀，你好犀利喎，咁樣嗌落來，好耐冇聽過呢啲聲音，多謝你哋呀！你嗌到咁悽厲，哈哈哈....把聲我好似爭了你四年錢咁, 哈哈哈，不過我好鐘意呢啲聲音呀！」唱完《勇》之後，她又指有緣再在這舞台跟觀眾見面，很是感恩，笑問觀眾：「這個舞台感覺好魔幻，我以為會有好多東西跟大家講，或者一開場就喊，大家都好擔心我哭崩舞台....但我忍住，冇喊，點解？因為我要好珍惜唱每一隻歌的時間，代表著我每一段人生階段遇到的你哋，其實人生好簡單，仲有好多事可以一齊慶祝，希望下次演出仍然有你們和我慶祝。」之後唱出《還有事情可慶祝》。

千嬅與現場歌迷合照留念。

她又笑說：「其實我都係癲架，我都冇乜點變呀？其實你們除了想聽歌，還想做咩？傾偈呀？我都唔知今晚揀的歌中唔中你們揀的。」觀眾大叫有！揀中！她又搞笑指自己的ear mon是助聽器，只看到大家口噏噏跟住唱，尤其是唱《河童》時 ，「你們點架，可否唱多次俾我聽，我會感動一世。」千嬅先唱幾句，然後歌迷即唱大合唱，令她感動非常，閃著淚光笑著說，「嘩！測試成功了，唔該晒，抽樣調查呀。你地好勁！」看到歌迷拉的橫額，她又指著說：「見到你哋啦，咩羊陪住你呀，依家見到個羊(陽)字都驚呀，知唔知呀？哈哈哈....作為一個楊(陽)姓女明星，好驚架，但見到你們就唔驚。我親友、好朋友、七十人從香港來捧場，我個仔話唔畀我提佢，但我都要多謝佢，因為我用了很多時間去準備這個騷，好少有阿媽多謝個仔，但我要感謝佢俾咗我好多生活動力，在相處中的人生鼓勵。」

楊千嬅在廣州人氣甚高。

演唱會由千嬅穿上露肩藍裙又唔又跳安歌後，歌迷熱情不滅，唱到完場安歌後也不肯離座，但廣州場地限時十點前要停止演唱會，最後她唱到九點五十九分才衝下台，清唱半首《姊妹》作結尾，令觀眾非常開心。