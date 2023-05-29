容祖兒相隔四年宣布演藝學院開33場演唱會　歌迷狂呻一票難求

樂壇天后容祖兒相隔四年終於宣布香港開騷，海報未出，演唱會名未定，內部認購已驚人超額滿瀉。今日（29日）公開發售，門票馬上秒殺，有不少歌迷網上呻一票難求。

容祖兒相隔四年宣布演藝學院開33場演唱會。

祖兒正式公布演唱會《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》7月13-16日、18-23、25-30日、8月3-6日、8-13、15-20及22日，共33場。祖兒知道網上搶票很難，所以一早已經細心為歌迷會安排了一日專場，但一日又怎夠歌迷四年相思之苦，故有不少粉絲都求加場。

祖兒表示加場要更公司商量和安排：「其實為防打風落雨等等，可能仲有少少檔期。諗緊如果可以，不如好似上次咁，加開慈善場，大家一齊做有意義嘅事，實行到等公司再宣佈。」

好有仙氣啊！

決定開演唱會後，祖兒指有不少朋友問為何這麼辛苦開這麼多場演唱會，祖兒說：「當然開紅館係一個選擇，明年或者會開紅館呢，哈哈。今次我揀APA（演藝學院）先 ，係好想有一個同觀眾超近矩離空間去分享時光，六年前來過這人騷的，都會明白APA無論係做騷或者睇騷 ，郁會得到另一個層次的感受同感動，而且歌迷都問左我六年，會唔會再開呢種騷，咁檔期及所有工作都可以配合，就即刻決定再做多次，好想同大家一齊再享受一下呢種近矩離親密時刻。」

祖兒同公司商討加場。

另外更為歌迷會安排了一日專場。

早前祖兒為演唱會拍攝海報，當日大師林海峰影了個多小時就宣布收工，令她嚇一跳：「真係好多謝阿Jan，影海報個陣佢其實自己好忙，又舞台劇，又好多其他工作，上一次《My Secret·Live》都係佢設計海報，同Wing Shya（夏永康）影，今次我好想原班人馬再出發，所以Jan再忙最後都答應幫我做，由我入行至今佢都一直默默支持我，我幾乎全部紅館騷都係佢幫我錄好多VO，初出道個陣佢又係電台節目大力推介我呢個新人，所以有佢幫我設計海報，我會好安心，依家我經常經過隧道附近個位見到自己張海報，我個心都會諗起佢，好多謝佢揀左呢張相，真係好呈現到一個最舒服悠然自得的我，一張相就已經話到比大家感受到，今次係一個如何私密及悠然自得的騷。」

今次海報找來林海峰及夏永康操刀。

至於彭秀慧祖兒就表示，上次是她做導演，今次當然都係她去負責，「APA係佢主場嘛，女導演會係騷入面浸多一份溫柔，哈哈。彭秀慧話上次咁好，今次都有壓力，我信佢好有壓力，因為佢份人咁認真，一定會要求超越上次，所以連月來佢都不停迫我哋開會開會開會，佢已經聽緊我幾百張唱片揀歌，我想同步開放比歌迷一齊揀，大家想聽咩 去我IG 留言，寫低歌名，我地一定會睇到研究係咪適合，快啲留言俾我啦。」