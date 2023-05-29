Zedd孕婦狂粉去電音節撐偶像High爆　突發狀況震驚50萬觀眾

DJ Zedd自2010年出道已經擁有極高人氣，代表作《Clarity》推出後立即奪得格林美最佳舞曲唱片獎項，奠定了電音界的地位。最近Zedd在Electric Daisy電音節演出時，竟然發生了緊急狀況，一名孕婦在演出期間突然緊急生產。

Zedd是世界百大知名DJ。（IG圖片）

最近Zedd在Electric Daisy電音節演出。（IG圖片）

根據外媒報道，Zedd上周六於拉斯維加斯的電音節Electric Daisy演出，根據官方入場人數顯示電音節有52萬觀眾入場。當Zedd為大家帶來多首經典Hit歌時，有一名孕婦在VIP舞台附突然需要緊急分娩，消息指因為聽電音聽得太起勁而腹中寶寶提早出世6周，由於情況太緊急，立即被送往醫院。

演出過後Zedd得悉事件後，在Twitter發文表示：「聽說有人在我的演出期間生產！請問有人可以幫我找到這位女士嗎？我想與她聯繫！」其後當日誕下女兒的新手媽媽Cristina Celis在Twitter證實，並澄清自己並非在舞台旁邊分娩，而是抵達醫院後才順利產下孩子。為了紀念著特別的時刻，她將女兒名為「Izzabella」以向Zedd致敬。Zedd得知後亦開心回覆：「恭喜！很高興聽到你和寶寶平安無事，同時也感到榮幸，能成為當天生產時的配樂。」