MUSIC BREAK｜Venus爸爸林迪安亂入獻聲　網友力推參加中年好聲音

全新音樂節目《MUSIC BREAK》，由上月29日起、逢周一至五深夜1點35分於翡翠台播映，並於周一至五早上9時30分於J2（82台）重播，節目由《聲夢傳奇》畢業生何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、文凱婷（Aeren）、林沚羿（Venus）和《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）擔任主持。

一眾主持除了為觀眾推介心水歌單外，還會輪流在個人IG開Live陪大家睇電視和傾吓偈。

大家只要在節目播出期間掃瞄螢幕上的QR Code，便能與開Live的主持實時互動。

《MUSIC BREAK》逢周一至周五晚深夜1點35分播映。

Rock自彈自唱冧粉絲 Felix開箱容祖兒演唱會大碟

周一打頭陣進行直播的Rock推介陳奕迅的歌曲，直播期間Rock大派福利讓粉絲即席點歌，Rock拿出結他自彈自唱《阿牛》時，有粉絲搞笑留言：「你間房啲隔音得唔得架，咁夜彈結他會唔會被鄰居投訴，投訴指要入埋你間房現場聽。」周二晚接棒的Felix帶大家進入容祖兒之夜，Felix化身小粉絲即場開箱容祖兒演唱會大碟。

Aeren藉鄭秀文金曲分享愛情觀

周三主持Aeren為觀眾推介鄭秀文的歌，Aeren獻唱《Chotto等等》後有感而發，她說：「我聽呢首歌時已經好大個，所以聽嗰時未必係心花怒放，而係有少少對愛情不安全感喺入面，好想同對方講，希望你依家對我嘅好唔係衝動，因為我想同你嘅關係係好長遠，所以要慢慢嚟。」

Aeren憑鄭秀文金曲分享愛情觀。

周四主持Janees為大家送上歌神張學友的歌曲，她獻唱《餓狼傳說》時動作表情多多，非常入迷，她笑言：「我對呢首歌好有印象，因為我好鍾意扮動物聲，首歌入面嘅狼叫令到我好開心。」Janees隨即扮狼叫大晒真性情，最後她為粉絲獻唱臨瞓前版本的《愛是永恒》，令人聽出耳油。

林迪安隔住道門獻唱《暗裡著迷》

周五主持Venus則推介劉德華的歌，她透露爸爸兼著名武術指導林迪安與劉德華很有緣，皆因兩人是同年同月同日生。直播期間迪安哥一度玩亂入，隔住道門獻唱劉德華的《暗裡著迷》，雖然不見其人只聞其聲，但仍獲不少網友大讚唱得好聽，並力推他參加新一季的《中年好聲音》。

Venus爸爸林迪安亂入直播間隔住道門獻聲，獲網友大讚唱得好聽兼力推其參加《中年好聲音》。