蔡依林登THE FIRST TAKE唱新編曲《玫瑰少年》：如東京愛情故事﹗

YouTube知名音樂頻道The First Take（TFT）廣邀全球歌手，演唱其熱門歌曲。之前陳柏宇及MIRROR相繼受邀，而台灣天后蔡依林近日更首次受邀獻唱《玫瑰少年》，獲盛讚新的編曲「有東京愛情故事的感覺。」



蔡依林成為第二位登上THE FIRST TAKE的台灣歌手。（IG：@jolin_cai）

去年11月，韋禮安成為首位登上「THE FIRST TAKE」的台灣歌手，台灣天后蔡依林6月5日晚選唱贏得第30屆金曲獎年度歌曲獎的《玫瑰少年》。一次演唱機會完全沒有NG的空間，Jolin坦言站進全白的錄音間時：「感受到心臟砰砰跳，也不知道是為什麼，不知道是興奮還是緊張，還是可能是因為自己在一個密閉的空間，很少會被這麼多台攝影機看著。因為平時在錄音的時候，我通常都是會有很多很奇怪的姿勢，燈光也是偏暗，所以是還滿有趣的經驗。」

蔡依林選唱贏得第30屆金曲獎年度歌曲獎的《玫瑰少年》（YOUTUBE：@THE FIRST TAKE）

影片中的Jolin拿著耳機走向麥克風，深呼吸了一下，確認吉他手也準備好了，她綻放笑容後開始演唱全新編曲的《玫瑰少年》，以充滿穿透力的歌聲，唱出歌曲中自由靈魂的力量。全新編曲有別原本舞曲輕快，奇妙的鬆弛感，乾淨的人聲靈動又輕盈：「這次〈玫瑰少年〉的編曲是想要有一種在家裡好像開了一盞很昏暗的燈，輕輕地哼唱、可以為自己跳一支舞。」

蔡依林唱出全新編曲的《玫瑰少年》，別有一番風味。（YOUTUBE：@THE FIRST TAKE）

Jolin也被問到在「THE FIRST TAKE」的演唱和平日演出最大的不同之處，她說：「最大的不一樣就是我平常演唱會可以跟觀眾互動，可以大肆地跳舞、可以控制麥克風的遠近，因為在錄音室的侷限比較多，難免會有緊張或怕出錯。不過這也比較接近我平常錄音的情況，就是沒辦法動太多，盡量在一個小空間裡享受跟自己互動。」

完成演唱後蔡依林露出滿意笑容。（YOUTUBE：@THE FIRST TAKE）