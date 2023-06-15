溫拿樂隊新歌唱出50年不變兄弟情　互相扶持走過半世紀精彩歲月

溫拿樂隊繼早前推出歌曲《由始至今》，並宣布8月舉行《溫拿The Wynners情不變 說再見 Farewell with Love演唱會》後，再為樂迷送上新歌《兄弟》。溫拿五虎兄弟情橫跨半世紀，情誼一切在心中，既然不能言喻，就憑歌寄意唱出來讓大家細味。

溫拿樂隊再新歌唱《兄弟》。

《兄弟》由校長譚詠麟作曲、簡嘉明填詞、Johnny Yim編曲及監製，校長表示今次歌曲是在訴說五虎的情誼，並透露：「大家本來說，在新專輯裡面每人負責寫一首曲，而《兄弟》就是我第一首寫出來的。」意下之言，即是未來會有新專輯推出，樂迷敬請期待。說回《兄弟》，陳友最初聽的時候亦為之感動，他表示：「阿麟寫這首歌是用真性情，真感受，是能聽出來的，再看歌詞亦能感覺到。」

《兄弟》由校長譚詠麟作曲、簡嘉明填詞、Johnny Yim編曲及監製。

溫拿不單止性格夾得來，聲線亦非常夾，B哥哥鍾鎮濤說：「我們的聲線是很搭調的，大家聽了這麼多年也了解對吧！歌曲一開始我們的和聲，一高一低互相配合，就是我們的特色。」校長補充說：「我們的呼吸亦很一致，很同步！」B哥哥說：「能夠做到用音樂去交流，全憑多年來夾band的經驗。」校長說：「對啊，他一開聲唱，我就掌握到他聲線的起伏，就知道要用多少力唱。」為了向情兄弟情致意，五虎連「兄弟」二字如何唱好都落足心機去研究，健仔彭健新說：「這首歌的和音的確有難度，高音得來又要『吊』住，又要做到柔情的感覺，阿B厲害！」

溫拿互相扶持走過半世紀精彩歲月。

而《兄弟》MV同樣精彩，五虎專程到澳門取景，由朝拍到晚，而且還加插了以往溫拿演出的珍貴片段及相片，樂迷一邊看一邊可以回味不同年代的精彩演出。回顧過多年演出，到底溫拿是如何保持這團火繼續演出，繼續創作？校長說：「我想是因為我們五個都很喜歡聽音樂，喜歡聽不同類型的音樂， 有人問我們『如何逼自己去創作』，其實不用的，我們走的是娛樂大家的路，寫出來的歌曲很容易跟大家有共鳴。」B哥哥補充：「加上的們的歌是很容易跟著唱，可以與眾同樂。加上我們溫拿不只是彈唱的樂隊，又會是組合，又會有幕前演出，是很多元化的。」

溫拿五虎專程到澳門取景拍攝MV，由朝拍到晚。

問到演唱會進度籌備得如何？校長笑說：「上得台了！」陳友說：「其實現在相距8月6日剩下不多時間呢！所以都開始有點緊張。」健仔說：「我最開心就是想編一個滿意的歌單，每首歌都跟大家有共鳴，想勾起大家以往不同時期的回憶。」B哥哥說：「就算是90後的朋友，都可以當新歌去聽！」校長又說：「其實今次演唱會，我認為歌曲與音樂最為重要，綽頭的東西沒有去想太多。」陳友又補充：「過往40年我們都做了不同大大小小的演出，去到今次開farewell party，我覺得最重要是真摯，跟大家分享想法、故事，人生去到這個階段能有這個party非常高興！」